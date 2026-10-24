سرشماری ۲۳ هزار خانوار در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی عبادی، با اشاره به زمان‌بندی سرشماری اظهار کرد: این طرح تا آخر آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی شده است در این سرشماری از خدمات ۵۵ آمارگیر آموزش‌دیده استفاده شود.

وی با اشاره به تعداد خانوارهای هدف افزود: حدود ۲۳ هزار خانوار شهری و روستایی در این سرشماری پیش‌بینی شده است که از این تعداد، حدود ۱۴ هزار خانوار شهری و ۹ هزار خانوار روستایی هستند و آمارگیران به خانوارهای هدف که مرکز آمار ایران در اختیار ما قرار داده است، مراجعه خواهند کرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با اشاره به جزئیات اطلاعات جمع‌آوری‌شده ادامه داد: برای تک‌تک اعضای خانوار، اطلاعات وضعیت سواد و فعالیت افراد در هفت روز گذشته پرسیده می‌شود و در مورد مسکن خانوار نیز نوع ساخت، رهنی، مالکیت و استجاری بودن آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عبادی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری مردم یادآور شد: دقت شهروندان در پاسخگویی به پرسش‌های مأموران سرشماری، نه تنها به ثبت صحیح آمارها کمک می‌کند، بلکه زیربنای تصمیم‌گیری‌های درست برای آینده استان و کشور خواهد بود و از مردم انتظار می‌رود در این طرح ملی همکاری لازم را داشته باشند.