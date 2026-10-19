مصطفی هادی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب‌های واردشده به مجموعه جهانی چهلستون در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: مشبک آجری ورودی محل بلیت‌فروشی، یکی از بخش‌های آسیب‌دیده مجموعه بود که علاوه بر تخریب بخش‌هایی از آجرچینی، شکستگی شیشه‌های سکوریت پشت آن را نیز به دنبال داشت. این آسیب‌ها بر اثر موج انفجار ایجاد شده بود و با توجه به موقعیت این بخش در مسیر ورود گردشگران، بر جلوه بصری ورودی مجموعه نیز تأثیر گذاشته بود.

وی افزود: مرمت این بخش در برنامه اعتبارات پایگاه قرار گرفت و پس از تأمین مصالح مورد نیاز، عملیات اجرایی با استفاده از ظرفیت استادکاران مرمت پایگاه و در قالب اقدامات امانی آغاز شد و اکنون به پایان رسیده است.

مدیر پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون با تشریح ویژگی‌های این عنصر معماری بیان کرد: مشبک آجری ورودی بلیت‌فروشی، افزون بر کارکرد حفاظتی، واجد جنبه‌های تزئینی بود و با آرایه‌ای متشکل از آجرچینی به شیوه چلیپایی اجرا شده بود. در جریان مرمت، طرح و نمونه‌های همگون موجود مبنای بازسازی قرار گرفت و اجرای مجدد با مصالح همگون و زیر نظر ناظران پایگاه انجام شد.

هادی‌پور با اشاره به ضرورت ثبت و نگهداری شواهد مربوط به آسیب‌های واردشده به مجموعه در جریان جنگ رمضان گفت: مستندسازی رویدادها و خسارت‌ها در دستور کار پایگاه قرار دارد و گزارش‌های عملکردی بخش‌های مختلف، از جمله اقدامات انجام‌شده برای حفاظت و مرمت آثار آسیب‌دیده، در حال تهیه است.

وی ادامه داد: شواهد مربوط به آسیب‌ها و اقدامات انجام‌شده، از جمله مستندات تصویری، فیلم‌ها و محتوای تصویری گردآوری‌شده، نگهداری شده است تا ضمن ثبت وضعیت مجموعه در این دوره، امکان ارائه مستندات به مخاطبان و استفاده از آن‌ها در برنامه‌های اطلاع‌رسانی فراهم شود.

مدیر پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های موقت در این مجموعه خاطرنشان کرد: بخشی از مستندات گردآوری‌شده در قالب نمایشگاه‌های موقت به نمایش گذاشته می‌شود تا مردم بتوانند از این شواهد و اطلاعات استفاده کنند.

هادی‌پور همچنین از پیگیری فرایند تهیه طرح مرمت با مشارکت مشاور خبر داد و گفت: مشاور مربوطه در چارچوب قرارداد منعقدشده، موضوع تهیه طرح مرمت را پیگیری می‌کند و اقدامات مرتبط نیز با هماهنگی وی و با دریافت مرحله‌به‌مرحله نظرات تخصصی انجام می‌شود.

پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون، به‌عنوان بخشی از مجموعه تاریخی اصفهان، علاوه بر حفاظت از بنا و عناصر معماری و تزئینی آن، مسئولیت مستندسازی آسیب‌ها و پیگیری اقدامات حفاظتی و مرمتی را نیز بر عهده دارد؛ اقداماتی که در شرایط آسیب‌دیدگی آثار تاریخی، برای ثبت دقیق وضعیت موجود و فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری‌های تخصصی در مراحل بعدی اهمیت دارد.