حمایت ۷۱۳ پرستار مازندرانی از ۹۳۳ فرزند یتیم

میثم معافی، در گفت وگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از همراهی و مشارکت جامعه پرستاری استان در حمایت از کودکان و نوجوانان نیازمند قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش پرستاران در فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی اظهار کرد: مشارکت پرستاران در طرح اکرام ایتام و محسنین، نشان‌دهنده روحیه همدلی، نوع‌دوستی و تعهد اجتماعی این قشر در کنار مسئولیت حرفه‌ای آنان است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران افزود: پرستاران نیکوکار استان در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۹۳۰ میلیون تومان به حساب فرزندان معنوی خود واریز کردند و از این طریق در تأمین بخشی از نیازهای آنان سهیم شدند.

معافی با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری (س) و تقارن سالروز ولادت ایشان با روز پرستار بیان کرد: صبر، فداکاری و توجه به رنج و نیاز دیگران از ارزش‌های برجسته‌ای است که در حرفه پرستاری نمود دارد و مشارکت پرستاران در حمایت از فرزندان نیازمند نیز جلوه‌ای از همین فرهنگ ایثار و انسان‌دوستی است.

وی گسترش مشارکت‌های مردمی را یکی از ظرفیت‌های مهم در حمایت از اقشار کم‌برخوردار دانست و گفت: همکاری نهادهای حمایتی با گروه‌های حرفه‌ای، خیران و سایر اقشار جامعه می‌تواند زمینه تقویت مسئولیت اجتماعی و شکل‌گیری حمایت‌های مستمر از خانواده‌های نیازمند را فراهم کند.

معافی ادامه داد: اختصاص بخشی از توان مالی و ظرفیت فردی برای حمایت از کودکان و نوجوانان نیازمند، علاوه بر کمک به بهبود شرایط زندگی آنان، موجب گسترش فرهنگ همدلی و تقویت پیوندهای اجتماعی می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران در پایان از مردم و خیران خواست با مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین، در حمایت از فرزندان نیازمند سهیم شوند.