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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

«در واپسین سالیان عمر» به روسیه می‌رود

«در واپسین سالیان عمر» به روسیه می‌رود

انیمیشن کوتاه «در واپسین سالیان عمر» ساخته میناسادات آیت‌الهی در پنجمین جشنواره آنیمور خاباروفسک روسیه حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «در واپسین سالیان عمر» ساخته میناسادات آیت‌الهی در بخش مسابقه پنجمین جشنواره آنیمور خاباروفسک روسیه روی پرده می‌رود.

این انیمیشن کوتاه درباره پذیرش تفاوت‌ها و احترام به آن است. جشنواره بین‌المللی انیمیشن خاباروفسک «آنیمور» با تمرکز بر نمایش انیمیشن‌ و فیلم داستانی، به‌طور ویژه به فیلم‌های کوتاه و مجموعه‌های انیمیشنی کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه می‌پردازد.

نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم انیمیشن «آنیمور» در سال ۲۰۲۲ در شهر خاباروفسک برگزار شد و میزبان انیمیشن‌هایی از بیش از ۸۳ کشور جهان بود.

پنجمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن خاباروفسک «آنیمور» از ۹ تا ۱۲ مهر در شهر خاباروفسک روسیه برگزار می‌شود. «در واپسین سالیان عمر» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و توسط واحد بین‌الملل مرکز به این جشنواره ارسال شده است.

کد مطلب 6925716
ندا زنگینه

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