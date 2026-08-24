به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «در واپسین سالیان عمر» ساخته میناسادات آیت‌الهی در بخش مسابقه پنجمین جشنواره آنیمور خاباروفسک روسیه روی پرده می‌رود.

این انیمیشن کوتاه درباره پذیرش تفاوت‌ها و احترام به آن است. جشنواره بین‌المللی انیمیشن خاباروفسک «آنیمور» با تمرکز بر نمایش انیمیشن‌ و فیلم داستانی، به‌طور ویژه به فیلم‌های کوتاه و مجموعه‌های انیمیشنی کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه می‌پردازد.

نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم انیمیشن «آنیمور» در سال ۲۰۲۲ در شهر خاباروفسک برگزار شد و میزبان انیمیشن‌هایی از بیش از ۸۳ کشور جهان بود.

پنجمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن خاباروفسک «آنیمور» از ۹ تا ۱۲ مهر در شهر خاباروفسک روسیه برگزار می‌شود. «در واپسین سالیان عمر» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و توسط واحد بین‌الملل مرکز به این جشنواره ارسال شده است.