رامک امین کاظمی داور جشنواره بابِل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، رامک امین کاظمی عضو گروه داوران ششمین جشنواره انیمیشن بابل در عراق شد، حسین محسن دویج العقیلی فیلمساز عراقی، مدیر جشنواره فیلم انیمیشن بابل، عضو سندیکای هنرمندان عراقی و مدیر کلوپ فیلم بابل است.

وی در هجدهمین جشنواره «سینماحقیقت» داور بخش بین‌الملل مسابقه غزه بود. در کنار رامک امین کاظمی، ماهر عبدالمجید، نضال عبدالخالق و فهد الحضرمی دیگر داوران این دوره جشنواره هستند. جشنواره فیلم انیمیشن بابل ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در شهر تاریخی بابل عراق برگزار می‌شود.

انیمیشن کوتاه «گل‌های کاغذی» (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) ساخته رامک امین کاظمی حضورهای متعدد بین‌المللی داشته و جایزه بهترین انیمیشن جشنواره کازان را دریافت کرده است. «گل‌های کاغذی» درباره نویسنده‌ای است که احساس می‌کند به پایان راه رسیده است.