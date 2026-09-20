  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

رامک امین کاظمی داور جشنواره بابِل شد

رامک امین کاظمی داور جشنواره بابِل شد

رامک امین کاظمی کارگردان سینمای انیمیشن عضو گروه داوران ششمین جشنواره فیلم انیمیشن بابِل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، رامک امین کاظمی عضو گروه داوران ششمین جشنواره انیمیشن بابل در عراق شد، حسین محسن دویج العقیلی فیلمساز عراقی، مدیر جشنواره فیلم انیمیشن بابل، عضو سندیکای هنرمندان عراقی و مدیر کلوپ فیلم بابل است.

وی در هجدهمین جشنواره «سینماحقیقت» داور بخش بین‌الملل مسابقه غزه بود. در کنار رامک امین کاظمی، ماهر عبدالمجید، نضال عبدالخالق و فهد الحضرمی دیگر داوران این دوره جشنواره هستند. جشنواره فیلم انیمیشن بابل ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در شهر تاریخی بابل عراق برگزار می‌شود.

انیمیشن کوتاه «گل‌های کاغذی» (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) ساخته رامک امین کاظمی حضورهای متعدد بین‌المللی داشته و جایزه بهترین انیمیشن جشنواره کازان را دریافت کرده است. «گل‌های کاغذی» درباره نویسنده‌ای است که احساس می‌کند به پایان راه رسیده است.

کد مطلب 6952434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه