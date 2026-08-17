چهار انیمیشن ایرانی در راه یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن‌های کوتاه «پیله» (فاطمه زاهدیان)، «در واپسین سال‌های عمر» (مینا سادات آیت الهی)، «مادر بزرگم لیلی» (فاطمه حقیقی) و «داستانی برای محسن» (مجتبی ترکی) به بخش مسابقه بین الملل فیلم های کوتاه دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های انیمیشن و کمیک «چانیارتون» در کشور یونان راه یافتند.

جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کمیک و انیمیشن «چانیارتون» در شش بخش فیلم‌های کوتاه انیمیشن، فیلم‌های انیمیشن کوتاه یونانی، بخش بین‌الملل فیلم‌های کوتاه دانشجویی، فیلم‌های کوتاه دانشجویی یونانی، فیلم‌های بلند انیمیشن و بخش VR برگزار می‌شود.

این جشنواره از ۲۷ شهریور تا ۱۲ مهر در شهر چانیا در جزیره کرت واقع در یونان برپاست.

انیمیشن‌های «پیله»، «در واپسین سال‌های عمر»، «مادر بزرگم لیلی» و «داستانی برای محسن» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و توسط واحد بین‌الملل مرکز، به این جشنواره ارسال شده‌اند.