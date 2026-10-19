اختصاص ۱۹۱ میلیارد تومان به ورزش یزد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور مالیاتی استان یزد، محسن مرداسی اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۹۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل عوارض ارزش افزوده به حوزه ورزش اختصاص یافته بود که این رقم در شش‌ماهه نخست امسال به حدود ۱۹۱ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در مجموع سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۸ میلیارد تومان از این محل به حوزه ورزش اختصاص یافت که نشان‌دهنده رشد ۷۲.۸ درصدی منابع تخصیص‌یافته در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روانی و افزایش نشاط اجتماعی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی و فراهم‌کردن دسترسی عادلانه شهروندان به این امکانات، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های بدنی، غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و شناسایی استعدادهای ورزشی را فراهم می‌کند.

مرداسی ادامه داد: حمایت مالی از حوزه ورزش، علاوه بر ارتقای سلامت عمومی، در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت همدلی و گسترش فرهنگ نشاط و پویایی در جامعه مؤثر است؛ ازاین‌رو تأمین منابع پایدار برای این بخش اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: اختصاص بخشی از عوارض ارزش افزوده به ورزش، نمونه‌ای از نقش درآمدهای مالیاتی و عوارض قانونی در تأمین منابع توسعه خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.