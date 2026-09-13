به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرداسی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شرکتها و فعالان حقوقی یزد برای تعیین تکلیف مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه فرصت دارند و در صورت اقدام بهموقع میتوانند از شرایط ویژه تقسیط بدهی مالیاتی بهرهمند شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور، اشخاص حقوقی که تا پایان روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و نسبت به تعیین تکلیف بدهی اقدام کنند، مشمول شرایط ویژه تقسیط خواهند شد.
وی افزود: هرچه مؤدیان زودتر برای انجام امور مالیاتی و پرداخت پیشپرداخت به ادارات امور مالیاتی مراجعه کنند، از شرایط مناسبتری برای تقسیط بدهی برخوردار خواهند شد.
مرداسی از شرکتها خواست کارهای مالیاتی خود را به روزهای پایانی شهریور موکول نکنند و گفت: پس از پایان این مهلت، امکان استفاده از شرایط ویژه محدودتر شده و تقسیط بدهیها به شکل حداقلی و پلکانی انجام خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی یزد همچنین از پیشبینی تسهیلات ویژه برای واحدهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم خبر داد و افزود: این مجموعهها میتوانند با توجه به شرایط خود از حمایتهای در نظر گرفتهشده استفاده کنند.
وی هدف از اجرای این تسهیلات را حمایت از تولید، اشتغال و فعالان اقتصادی دانست و بیان کرد: شرایط موجود اقتصادی و ضرورت حفظ فعالیت واحدهای تولیدی ایجاب میکند فرآیند انجام تکالیف مالیاتی با مساعدت بیشتری دنبال شود.
مرداسی خاطرنشان کرد: این تسهیلات با استفاده از اختیارات تفویضشده و در چارچوب ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی شده است.
وی تأکید کرد: توصیه ما به شرکتها این است که تعیین تکلیف مالیات عملکرد ۱۴۰۴ را به روزهای پایانی شهریور موکول نکنند تا بتوانند از شرایط مناسبتر تقسیط استفاده کنند.
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