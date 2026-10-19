به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری ظهر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نوسانات قیمت‌ها در اقتصاد جهانی اظهار کرد: امروز در کشورهای مختلف با نوسانات قیمتی و اختلالات اقتصادی مواجه هستیم و شرایط کنونی کشور نیز بخشی از یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که ادامه تقابل‌های نظامی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار در شرایط فعلی نیازمند هماهنگی و همدلی دستگاه‌های اجرایی است، افزود: مسئولان باید ضمن حفظ آرامش جامعه، مسائل و مشکلات بازار را با رویکرد اقناعی و کارشناسی دنبال کنند، زیرا هرگونه تنش و التهاب در مجموعه‌های مدیریتی می‌تواند در افکار عمومی بازتاب گسترده‌ای داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پرهیز از التهاب‌آفرینی در فضای عمومی گفت: ممکن است در جلسات مدیریتی اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، اما این مباحث باید در مسیر حل مسئله قرار گیرد و نباید به ایجاد نگرانی در جامعه منجر شود.

نظارت بر بازار نباید به عرضه و تقاضا محدود شود

عسکری با انتقاد از دیدگاه‌هایی که تنظیم بازار را صرفاً به سازوکار عرضه و تقاضا واگذار می‌کنند، تصریح کرد: اگر همه‌چیز به عرضه و تقاضا واگذار شود، نقش دولت و دستگاه‌های مسئول در حمایت از مردم چه خواهد بود؟ در بازاری که نظارت کافی بر آن وجود نداشته باشد، احتمال اجحاف در حق مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: وظیفه مسئولان، نظارت دقیق بر بازار و مدیریت شرایط به‌گونه‌ای است که مردم کمترین آسیب را از نوسانات قیمت‌ها ببینند. در شرایط کنونی، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی باید با هماهنگی بیشتری برای کنترل بازار و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها اقدام کنند.

بورس کالا و ریشه‌یابی افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت بررسی عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: پیشنهاد بررسی مبنایی و ریشه‌ای گرانی‌ها، موضوعی اساسی است و دستگاه‌های مسئول باید موارد شناسایی‌شده را به‌صورت مستند تدوین و برای پیگیری در سطح ملی منعکس کنند.

عسکری با اشاره به نقش قیمت‌گذاری در بورس کالا در روند افزایش قیمت برخی محصولات افزود: بخشی از مسائل بازار باید در منشأ شکل‌گیری قیمت‌ها بررسی شود و نمی‌توان تنها با اقدامات نظارتی در سطح عرضه، همه مشکلات را برطرف کرد؛ ازاین‌رو لازم است عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها به‌صورت کارشناسی و در سطح ملی پیگیری شود.

ساماندهی بازار مرغ با محوریت کشتارگاه‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار مرغ در استان اشاره کرد و گفت: برای مدیریت نوسانات این بازار باید جلسه‌ای تخصصی با حضور همه اعضای مرتبط و با محوریت کشتارگاه‌ها برگزار شود تا عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت و نقش دلالان و واسطه‌ها در زنجیره توزیع بررسی و کنترل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد حضور معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی در جلسات تنظیم بازار را ضروری دانست و افزود: این بخش مسئولیت مستقیم در حوزه تولیدات دامی و نظارت بر وضعیت مرغ دارد و حضور مستمر آن برای تصمیم‌گیری مؤثر و هماهنگی میان دستگاه‌ها لازم است.

عسکری همچنین به پیشنهاد خرید دو دستگاه کامیون برای حمل مرغ با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد تومان و اجاره چند واحد صنفی برای توزیع اشاره کرد و گفت: این پیشنهادها باید از نظر هزینه، ضرورت اجرا و میزان اثربخشی به‌دقت بررسی شوند تا در صورت تأیید، بتوان از ظرفیت‌های لجستیکی برای بهبود روند توزیع و مدیریت بازار استفاده کرد.

توزیع میوه و عملکرد دستگاه‌ها در شهرستان‌ها بررسی شود

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران در حوزه توزیع میوه اظهار کرد: جلسه آینده ستاد تنظیم بازار در شهرستان کهگیلویه و شهر دهدشت برگزار شود تا مدیران از نزدیک با مسائل میدانی و مشکلات موجود آشنا شوند.

عسکری با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها در توزیع میوه شب عید بیان کرد: با وجود تأمین سیب و پرتقال باکیفیت، آمار توزیع در سه شهرستان طی دوره شش‌ماهه مورد اشاره، بسیار پایین بوده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمار مطرح‌شده، در برخی موارد حتی در هر دو روز یک مورد توزیع نیز ثبت نشده است.

وی افزود: تأمین کالا به‌تنهایی کافی نیست و نحوه توزیع، دسترسی مردم و عملکرد دستگاه‌های مسئول نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ضعف در این بخش می‌تواند موجب نارضایتی مردم شود و لازم است با بررسی دقیق، موانع موجود برطرف شود.

رصد شبانه‌روزی بازار برای کاهش فشار بر مردم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت بررسی راهکارهای پشتیبانی از توزیع کالا گفت: پیشنهادهای مطرح‌شده در حوزه تأمین منابع مالی و تجهیزات حمل‌ونقل باید با برآورد دقیق هزینه‌ها بررسی شوند تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات روشن و قابل اتکا انجام گیرد.

عسکری در پایان با تأکید بر ضرورت رصد مستمر بازار خاطرنشان کرد: مدیران باید به‌صورت شبانه‌روزی و با دقت بالا شرایط بازار را زیر نظر داشته باشند و از اقداماتی که به التهاب‌آفرینی در جامعه منجر می‌شود، پرهیز کنند.

وی گفت: حتی قیمت یک قلم کالا مانند مرغ نیز بر معیشت مردم اثرگذار است؛ بنابراین همه دستگاه‌های مسئول باید با تلاش مضاعف، هماهنگی و پیگیری دقیق مسائل، برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها اقدام کنند و در برابر جامعه پاسخگو باشند.