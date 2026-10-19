به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز دوشنبه در جلسه شورای راهبری حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گزارشی از وضعیت آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی لرستان ارائه کرد و اظهار داشت: کاهش قابل توجه حریق در جنگل‌ها و مراتع استان، اهمیت برنامه‌ریزی، تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی برای مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه جنگل‌ها و مراتع از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی و زیست‌محیطی کشور به شمار می‌روند، افزود: حفاظت از این عرصه‌ها به برنامه‌ریزی مستمر، نظارت میدانی، حضور به‌موقع نیروهای حفاظتی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی، تشکل‌های مردمی و همیاران طبیعت نیاز دارد.

ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه کاهش آمار حریق نباید موجب افت سطح آمادگی دستگاه‌های مسئول شود، تصریح کرد: تقویت گشت‌های حفاظتی، شناسایی مناطق پرخطر، اطلاع‌رسانی به‌موقع و آموزش جوامع محلی باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا زمینه حفاظت مؤثرتر از منابع طبیعی استان فراهم شود.

نجفی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، دهیاران، شوراهای اسلامی و گروه‌های مردمی در پیشگیری از آتش‌سوزی تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت‌ها و صیانت از سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده داشته باشد.

وی حفاظت از عرصه‌های ملی را مسئولیتی همگانی دانست و خواستار استمرار برنامه‌های نظارتی و عملیاتی برای مقابله با عوامل تهدیدکننده منابع طبیعی شد.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۴۶ فقره حریق در جنگل‌ها و مراتع لرستان ثبت شده که در مجموع ۲۶۰ هکتار از این عرصه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از کاهش ۸۵ درصدی آتش‌سوزی‌ها حکایت دارد.