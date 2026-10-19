مقابله با حریق در منابع طبیعی وارد فاز جدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی‌اسدی‌فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، در جمع خبرنگاران استان البرز، با اشاره به الحاق تجهیزات جدید مقابله با حریق به یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، بر ضرورت تقویت هوشمندانه تعامل میان پلیس و دستگاه‌های متولی حفاظت از عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: امروز به مناسبت الحاق تجهیزات و امکانات مقابله با حریق به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در جمع همکاران یگان حفاظت حضور پیدا کردیم.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تعامل مناسب، مؤثر و هم‌افزایی میان مجموعه‌های امنیتی، به‌ویژه پلیس، و سازمان‌های متولی حفاظت از منابع طبیعی وجود دارد.

سردار بنی‌اسدی‌فر با تأکید بر ضرورت ارتقای این همکاری‌ها گفت: لازم است این تعاملات متناسب با نیازهای موجود و با رویکردی هوشمندانه تقویت شود تا حفاظت از عرصه‌های طبیعی و مقابله با حریق با توان بیشتری دنبال شود.