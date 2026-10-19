به گزارش خبرنگار مهر، عملیات انفجار معدن در شهرستان کهک استان قم، امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، حدود ساعت ۱۵ انجام خواهد شد.



این عملیات در محدوده معدن انجام می‌شود و به همین دلیل از شهروندان و ساکنان شهرستان کهک درخواست شده است در زمان تعیین‌شده از نزدیک شدن به محدوده معدن پرهیز کنند.



همچنین به اهالی منطقه توصیه شده است برای رعایت نکات ایمنی، از تردد در محدوده موردنظر در بازه زمانی اجرای عملیات انفجار خودداری کنند تا این عملیات بدون ایجاد مخاطره ناشی از حضور افراد در نزدیکی محل انجام شود.