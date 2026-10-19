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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

تیراندازی مرگبار در شهرک غرب؛ ۴ نفر کشته شدند

تیراندازی مرگبار در شهرک غرب؛ ۴ نفر کشته شدند

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از کشته شدن چهار نفر و مجروح شدن یک زن در پی تیراندازی مردی میانسال به اعضای خانواده‌اش در یکی از برج‌های مسکونی شهرک غرب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: در پی وقوع تیراندازی در یکی از برج‌های مسکونی شهرک غرب تهران، چهار نفر جان خود را از دست دادند و یک زن نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

با دریافت گزارشی مبنی بر وقوع تیراندازی مرگبار در یکی از برج‌های مسکونی شهرک غرب تهران، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که مردی میانسال در این حادثه با استفاده از سلاح گرم به اعضای خانواده خود شلیک کرده و سپس اقدام به خودکشی کرده است.

در جریان این حادثه، چهار نفر جان باختند و یک زن نیز مجروح شد که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در حال بررسی ابعاد مختلف این حادثه هستند و جزئیات تکمیلی پس از روشن شدن ابعاد ماجرا از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6982874
مهسا حيدری توچائی

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