دستگیری ۳ متخلف و تخریب ۲۰ کوخه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی با اشاره به اقدامات حفاظتی انجام شده در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با فصل زنده‌گیری پرندگان شکاری، اظهار کرد: در جریان چندین مأموریت یگان حفاظت محیط زیست در شرق استان یک نفر متخلف دستگیر و ۲۰ باب کوخه تخریب شد.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۷۰ رشته تور زنده‌گیری پرندگان شکاری جمع‌آوری و هفت بهله دلیجه، ۱۱ قطعه قمری و پنج قطعه کبوتر کشف و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان همچنین از دستگیری دو متخلف در منطقه حفاظت شده گنو خبر داد و گفت: در پی گشت‌زنی و پایش‌های حفاظتی در این منطقه با همکاری مأموران یگان حفاظت استان یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.

شریفی با تأکید بر تداوم گشت‌ها و اقدامات حفاظتی مقابله با شکار غیرمجاز و صیانت از حیات‌وحش را از اهداف این مأموریت‌ها عنوان کرد.