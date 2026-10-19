به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی در شهرستان اهواز در تاریخ ۲۱ مهرماه و مطالبه وجه از خانواده فرد ربوده‌شده، با توجه به حساسیت و اهمیت پرونده، به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، بررسی‌های فنی، تحلیل سرنخ‌های موجود و تعقیب و مراقبت‌های مستمر، موفق شدند اعضای باند ۳ نفره آدم‌ربایی را شناسایی کرده و اطلاعات لازم درباره جابه‌جایی و محل نگهداری گروگان را به دست آورند.

سرهنگ کریمی با اشاره به اجرای عملیات هدفمند پلیسی تصریح کرد: در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ماموران پلیس آگاهی طی چند مرحله عملیات منسجم موفق به دستگیری هر ۳ آدم‌ربا شدند و فرد ربوده‌شده را آزاد کردند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات و بازرسی‌های انجام‌شده، ۳ قبضه سلاح سرد شامل شمشیر و قمه، تعدادی طناب و دستبند یک‌بارمصرف و همچنین یک دستگاه خودرو متعلق به مالباخته که در اختیار متهمان قرار داشت، کشف شد.

سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان در پایان با اشاره به اینکه متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا اطلاع از وقوع جرائم، موضوع را از طریق مجاری رسمی به پلیس اطلاع دهند.