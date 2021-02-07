پایان گروگان گیری ۲۵ میلیارد ریالی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کرمی بیان داشت: در پی مراجعه و اعلام شکایت فردی به پلیس آگاهی استان مبنی بر اینکه فرزندش با خودرو شخصی به مقصد محل کار از منزل خارج و بعد از مدتی گوشی وی خاموش و از آن زمان تاکنون به منزل مراجعه نکرده و بعد از ۲ روز شخصی ناشناس با وی تماس گرفته و در قبال آزادی فرزندش مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد را تقاضا کرده، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان جهت بررسی موضوع با تشکیل اکیپی به محل اعزام و در تحقیقات پلیسی مشخص شد که خودرو فرد ربوده شده در همان ساعات اولیه ربایش به سمت یکی از استان های مجاور در حال حرکت بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان عنوان کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی با انجام رصد اطلاعاتی ۲ نفر را شناسایی و پس از تحت نظر قرار دادن متهمان، با هماهنگی مقام قضائی آنان را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

این مقام انتظامی اظهارداشت: متهمان دستگیر شده که در ابتدا منکر هرگونه عمل مجرمانه ای بودند و ارتباط خود را با این آدم ربایی تکذیب می کردند با ارائه مستندات مستدل پلیس لب به اعتراف گشود و پرده از راز این آدم ربایی برداشتند.

وی خاطر نشان کرد: متهمان در اظهارات خود معترف شدند که با انگیزه اخاذی اقدام به آدم ربایی کرده که پس از ربایش، فرد ربوده شده را به چند نفر در یکی از شهرستان های استان مجاور جهت نگهداری تحویل داده اند.

سرهنگ کرمی در پایان با اشاره به اینکه عاملان نگهداری ربوده شده از دستگیری متهمان اصلی با خبر شده بودند، عرصه را بر خود تنگ دیده و فرد ربوده شده را رها کردند که با پیگیری مستمر پلیس فرد ربوده شده به آغوش خانواده بازگشت.

این مسئول انتظامی اذعان داشت: تلاش پلیس جهت دستگیری دیگر اعضای احتمالی این باند آدم ربایی ادامه دارد.