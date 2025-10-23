آزادی گروگان جاسکی در عملیات غافلگیرانه پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید کرمی رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره گروگان‌گیری یکی از شهروندان در شهرستان جاسک و متواری شدن عاملان این اقدام، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان داد آدم‌ربایان به انگیزه اختلاف حساب مالی، فرد ربوده‌شده را پس از انتقال به یکی از استان‌های مجاور مخفی کرده‌اند.

کرمی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی، مخفیگاه متهمان را در یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان شناسایی کردند و در یک عملیات ضربتی سه نفر از اعضای این باند را دستگیر و یک دستگاه خودرو مورد استفاده در این آدم‌ربایی را توقیف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان تصریح کرد: فرد ربوده‌شده در این عملیات بدون آسیب آزاد و به خانواده‌اش تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.