به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در جلسه شورالی عالی قوه قضاییه طی سخنانی اظهار کرد: سازمان بازرسی از همان زمان صدور دستور رئیس قوه قضاییه ناظر بر بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، کار خود را به صورت شبانه‌روزی آغاز کرد؛ ۴۵ تیم بازرسی در حال بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی هستند و اقدامات بسیار ارزشمندی نیز تا کنون انجام شده است.

وی افزود: پس از اعزام تیم بازرسی به اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص شد بیش از ۱۵ هزار شرکت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ثبت شده‌اند در حالیکه تعداد این شرکت‌ها در آمارهای دیوان محاسبات، ۹۱۳ مورد و در سامانه سماب وزارت اقتصاد، ۷۳۱ مورد ثبت شده بود؛ یکی از دلایل این اختلافات آماری این بود که ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، اطلاعات خود را در سامانه سماب وزارت اقتصاد (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) ثبت نکرده بودند که ما هشداری سه روزه به این شرکت‌ها دادیم تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

رئیس سازمان بازرسی عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ک شور و وزارت امور اقتصاد و دارایی، به موجب قانون موظف هستند تا تیر ماه هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را شناسایی و پس از احصاء دلایل کافی، نسبت به ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها، در هیأت دولت تصمیم‌گیری کنند؛ در همین رابطه، در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۳، گزارش ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده به هیأت دولت داده شد؛ در گزارش مذکور در خصوص ادامه فعالیت ۱۰۱ مورد از این شرکت‌ها، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت، پیشنهادات ارائه شده است که هیأت وزیران هنوز در خصوص آنها تصمیمی را اتخاذ نکرده است.