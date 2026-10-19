فکت چک؛ اخباری که ۲۷ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-شنیده شدن صدای انفجار در شرق تهران به جهت حمله دشمن
منبع تکذیبیه: روابط عمومی سپاه
-پیشنهاد نصب برنامک اندرویدی برای مشاهده عکس های یادگاری
منبع شناسایی جعلی: پلیس فتا
نامزدی فالحالفیاض(رئیس سازمان حشدالشعبی) برای معاونت رئیس جمهوری عراق
منبع تکذیبیه: سازمان حشدالشعبی
-ادعاهای تکراری ترامپ درباره ازبین رفتن پدافند هوایی ایران
منبع تکذیبیه: سخنگوی ارتش
-فرافکنی مکرون از نقش خود در حمایت از دولت متخاصم آمریکا برای حمله به ایران
منبع پاسخگویی: وزیر امور خارجه
-دخالت روسیه در ناآرامیهای اروپا
منبع تکذیبیه: سخنگوی کرملین
-انتشار اخباری غیرمستند از تعطیلی مدارس در برخی از استانها و شهرستانها
منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش
نظر شما