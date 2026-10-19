فکت چک؛ اخباری که ۲۷ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-شنیده شدن صدای انفجار در شرق تهران به جهت حمله دشمن

منبع تکذیبیه: روابط عمومی سپاه

-پیشنهاد نصب برنامک اندرویدی برای مشاهده عکس های یادگاری

منبع شناسایی جعلی: پلیس فتا

نامزدی فالح‌الفیاض(رئیس سازمان حشدالشعبی) برای معاونت رئیس جمهوری عراق

منبع تکذیبیه: سازمان حشدالشعبی

-ادعاهای تکراری ترامپ درباره ازبین رفتن پدافند هوایی ایران

منبع تکذیبیه: سخنگوی ارتش

-فرافکنی مکرون از نقش خود در حمایت از دولت متخاصم آمریکا برای حمله به ایران

منبع پاسخگویی: وزیر امور خارجه

-دخالت روسیه در ناآرامی‌های اروپا

منبع تکذیبیه: سخنگوی کرملین

-انتشار اخباری غیرمستند از تعطیلی مدارس در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها

منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش