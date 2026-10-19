حراج شمش طلا در ایستگاه ۱۵۸+ شرایط خرید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مبادله ارز و طلای ایران فردا، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، میزبان یکصد و پنجاه و هشتمین حراج شمش طلا خواهد بود و متقاضیان شرکت در این حراج تا ساعت ۲۴ امشب، دوشنبه ۲۷ مهرماه، برای ثبت‌نام و واریز وجه‌الضمان فرصت دارند.

متقاضیان شرکت در یکصد و پنجاه و هشتمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران باید به ازای هر قطعه شمش، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال معادل پنج میلیارد تومان به‌عنوان وجه‌الضمان واریز کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، داشتن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب از این درگاه و رعایت مفاد شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران از جمله شرایط حضور در این حراج است.

چه کسانی می‌توانند در حراج شمش طلا شرکت کنند؟

فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط فعال در حوزه طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای شرکت در این حراج هستند.

همچنین هر خریدار در طول یک هفته تقویمی حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا خواهد بود.

کارمزد معاملات چقدر است؟

کارمزد معامله برای هر یک از طرفین، ۲۰ میلیون ریال معادل دو میلیون تومان تعیین شده است؛ بنابراین مجموع کارمزد پرداختی خریدار و فروشنده در هر معامله به چهار میلیون تومان می‌رسد.

معاملات این حراج به‌صورت نقدی انجام می‌شود و قیمت پایه شمش‌ها در روز برگزاری حراج اعلام خواهد شد.

با توجه به پایان مهلت ثبت‌نام در ساعت ۲۴ امشب، متقاضیان واجد شرایط باید مراحل ثبت‌نام و واریز وجه‌الضمان را پیش از پایان مهلت تعیین‌شده تکمیل کنند تا امکان حضور در حراج فردا را داشته باشند.