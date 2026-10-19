قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تابلو لحظه‌ای اتحادیه طلا و جواهر تهران از افزایش قیمت انواع طلا و سکه در معاملات امروز حکایت دارد. بر اساس این داده‌ها، طلای ۱۸ عیار بیش از ۲۶۹ هزار تومان و سکه امامی بیش از ۳ میلیون تومان نسبت به مبنای مقایسه درج‌شده در تابلو افزایش قیمت داشته‌اند.

افزایش قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲۶۹ هزار و ۱۱۴ تومانی، معادل ۱.۰۴ درصد، به ۲۶ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۳۵۸ هزار و ۶۲۰ تومانی، ۳۴ میلیون و ۸۷۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

مظنه تهران، معادل قیمت یک مثقال طلای مبنا در بازار، نیز با افزایش یک میلیون و ۱۶۵ هزار و ۶۶۰ تومانی به ۱۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسیده است.

سکه امامی در محدوده ۲۶۶ میلیون تومان

در بازار سکه، سکه طرح جدید یا امامی با افزایش ۳ میلیون و ۶۶ هزار و ۴۷۳ تومانی، به ۲۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

سکه طرح قدیم نیز با رشد یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۸۶۹ تومانی، ۲۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد. نیم‌سکه با افزایش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به ۱۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و ربع‌سکه نیز با رشد ۷۷۷ هزار و ۵۳۳ تومانی، ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

سکه یک‌گرمی نیز با افزایش ۷۱۸ هزار و ۴۳۳ تومانی نسبت به مبنای مقایسه تابلو، به ۳۸ میلیون تومان رسیده است.

حباب سکه در بازار امروز

بر اساس جدول ارزش ذاتی و حباب سکه، حباب سکه یک‌گرمی ۱۹.۸ درصد و حباب ربع‌سکه ۱۷.۲ درصد اعلام شده است. حباب نیم‌سکه نیز ۱۰ درصد، سکه امامی ۴.۶ درصد و سکه طرح قدیم ۰.۷ درصد است.

این ارقام نشان می‌دهد فاصله قیمت بازار با ارزش ذاتی در سکه‌های کوچک‌تر بیشتر است؛ به‌ویژه سکه یک‌گرمی و ربع‌سکه که حباب بالاتری نسبت به سکه‌های تمام دارند.

این در حالی است که در بازار جهانی، اونس طلا پس از بسته‌شدن در محدوده ۴۱۶۶ دلار در روز جمعه، با بازگشایی بازارها تغییر محسوسی نداشته است. در مقابل، دلار در بازار غیررسمی با کاهش حدود ۴ هزار تومانی، اکنون در محدوده ۲۶۴ هزار تومان معامله می‌شود.