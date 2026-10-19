علی پیرجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات یک‌ساله ماده ۵۲ با سهم‌بندی شهرستانی برای تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی عشایر خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار با هدف حمایت از تولیدکنندگان عشایری در مناطق مختلف استان اختصاص یافته است.

وی افزود: این تسهیلات برای کمک به تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی عشایر در نظر گرفته شده و توزیع آن با برش شهرستانی انجام می‌شود.

پیرجاهد تصریح کرد: مراحل ثبت‌نام متقاضیان آغاز شده است و رؤسای ادارات امور عشایر شهرستان‌ها آماده ثبت‌نام و ارائه خدمات به عشایر هستند.