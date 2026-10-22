نبود برق در بیش از ۳۵ قشلاق عشایری استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد در نشست با صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین، عشایر را آینه ایثار، جهاد و فرهنگ اسلامی دانست و بر ضرورت خدمت صادقانه به این قشر تأکید کرد.

وی افزود: نبود برق در بیش از ۳۵ قشلاق عشایری از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این دیدار بود که مورد توجه نماینده مجلس قرار گرفت.

صدیف بدری نیز با استناد به فهرست ارائه‌شده از سوی اداره کل امور عشایر، وعده داد موضوع برق‌رسانی به این مناطق را از وزارت نیرو پیگیری کند.

در این نشست، ریش‌سفیدان عشایری دغدغه‌های زیستی و معیشتی خود را مطرح کرده و خواستار توجه ویژه مسئولان شدند.