به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید سلطانی، شامگاه دوشنبه در سمینار آموزشی مدیریت مصرف و ایمنی برق ویژه مدارس ابتدایی نواحی یک و دو سنندج اظهار کرد: سهم استان از طرح شهدای میناب، احداث حدود ۴۲۰ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت پنج کیلووات برای مدارس است که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، نصب آن‌ها از اواخر پاییز تا اوایل زمستان دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به آثار اجرای این طرح در مراکز آموزشی افزود: نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند بخشی از نیاز برق مدارس را تأمین کنند و در کنار آن، امکان یادگیری عینی درباره انرژی‌های تجدیدپذیر و شیوه تولید برق پاک را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان، تقویت توان مدارس برای مواجهه با اختلال‌های شبکه برق را از دیگر مزایای توسعه این نیروگاه‌ها برشمرد و بر اهمیت گسترش استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی در محیط‌های آموزشی تأکید کرد.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ‌سازی را یکی از محورهای اصلی مدیریت مصرف برق دانست و گفت: با مشارکت معلمان، مربیان و خانواده‌ها می‌توان رفتارهای مصرفی را اصلاح کرد و به کاهش مصرف انرژی دست یافت.

وی با بیان اینکه کاهش پنج درصدی مصرف برق از طریق تغییر عادت‌های روزمره خانوارها امکان‌پذیر است، افزود: اگر برنامه‌های مدیریت مصرف در میان نیمی از مشترکان خانگی گسترش یابد، دستیابی به این میزان صرفه‌جویی دور از انتظار نخواهد بود و تحقق آن الزاماً به اقدامات پرهزینه نیاز ندارد.

راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق در خانه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان، خاموش‌کردن کامل تلویزیون در زمان عدم استفاده، خارج‌کردن شارژرهای بلااستفاده از پریز و رعایت فاصله مناسب یخچال از دیوار برای گردش هوا در پشت دستگاه را از جمله اقداماتی عنوان کرد که می‌توانند به کاهش مصرف برق کمک کنند.

سلطانی خاطرنشان کرد: تداوم این اقدامات ساده و تبدیل آن‌ها به عادت‌های روزانه در خانواده‌ها، در مجموع می‌تواند در بهینه‌سازی مصرف انرژی مؤثر باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای آموزش‌های مرتبط با مدیریت مصرف و ایمنی برق در حدود ۱۰۰ مدرسه سنندج خبر داد و بر ضرورت همراهی مدیران مدارس، فرهنگیان و مجموعه آموزش‌وپرورش برای گسترش این آموزش‌ها تأکید کرد.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان، مدارس با انتقال مفاهیم مصرف صحیح انرژی به دانش‌آموزان می‌توانند زمینه ترویج این فرهنگ را در خانواده‌ها فراهم کنند و در کاهش مصارف غیرضروری برق نقش‌آفرین باشند.