به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی شامگاه دوشنبه در سمینار آموزشی مدیریت مصرف و ایمنی برق ویژه مدارس ابتدایی نواحی یک و دو سنندج، آموزش و فرهنگ‌سازی را از راهکارهای مؤثر برای نهادینه‌کردن مصرف صحیح انرژی در جامعه دانست.

وی در این نشست که با حضور حشمتیان، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش، مدیران مدارس ابتدایی و جمعی از مسئولان در سالن آمفی‌تئاتر شرکت توزیع نیروی برق کردستان برگزار شد، از همکاری صنعت برق با مجموعه آموزش‌وپرورش قدردانی کرد و بر گسترش تعامل میان این دو بخش برای حمایت از برنامه‌های آموزشی تأکید کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان با اشاره به جایگاه صرفه‌جویی در آموزه‌های دینی اظهار کرد: استفاده مسئولانه از منابع و پرهیز از اسراف، از اصول مورد تأکید قرآن کریم و دین اسلام است و باید این نگرش از دوران دانش‌آموزی در افراد شکل بگیرد.

حسینی افزود: مدارس در کنار خانواده‌ها می‌توانند نقش مهمی در ترویج رفتارهای صحیح مصرف انرژی داشته باشند و آموزش دانش‌آموزان درباره استفاده بهینه از برق، زمینه انتقال این فرهنگ به محیط خانواده و جامعه را فراهم می‌کند.

تأمین انرژی پایدار؛ پشتیبان تولید و اشتغال

وی با بیان اینکه دسترسی پایدار به انرژی از الزامات پیشرفت اقتصادی کشور است، عنوان کرد: کمبود برق و محدودیت‌های ناشی از آن ممکن است فعالیت صنایع و اجرای برنامه‌های تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین اصلاح الگوی مصرف، امکان بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان ادامه داد: مدیریت مصرف برق تنها به کاهش هزینه‌ها یا جلوگیری از خاموشی محدود نمی‌شود، بلکه با کمک به تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های تولیدی می‌تواند در مسیر توسعه صنعتی و افزایش فرصت‌های اشتغال نیز مؤثر باشد.

حسینی همچنین با اشاره به وابستگی بخش قابل توجهی از تولید برق کشور به سوخت‌های فسیلی، بر ضرورت توجه به پیامدهای زیست‌محیطی مصرف انرژی تأکید کرد.

وی آموزش نسل جوان برای استفاده مسئولانه از منابع انرژی را اقدامی مؤثر در کاهش مصارف غیرضروری و حرکت به سوی توسعه پایدار دانست و بر اهمیت استمرار برنامه‌های آموزشی در مدارس برای نهادینه‌شدن این رویکرد تأکید کرد.