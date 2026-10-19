به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس درباره انتقال محموله مواد مخدر به استان لرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز قرار گرفت.

کشف هروئین در میان محموله تخم‌مرغ

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، خودروی نیسان متعلق به متهم را که از مبدأ استان‌های مرکزی و در پوشش حمل محموله تخم‌مرغ قصد ورود به لرستان را داشت، شناسایی و در عملیاتی ضربتی توقیف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به بازرسی از خودروی توقیف‌شده بیان کرد: مأموران در جریان بررسی خودرو، ۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین را که به‌صورت ماهرانه در میان بار تخم‌مرغ جاسازی شده بود، کشف کردند.

معرفی متهم به مراجع قضائی

هاشمی‌فر با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: در این عملیات یک نفر دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.