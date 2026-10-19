دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان‌پور عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر در جریان رصد و پایش زیستگاه‌های طبیعی منطقه، اعضای یک گروه شکارچی غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند. این افراد از استان‌های همجوار به منطقه آمده و اقدام به شکار حیات وحش کرده بودند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه، شکار چهار رأس گراز توسط این گروه محرز شد و با ادامه بررسی‌ها، چهار رأس گراز دیگر و سه سر تشی نیز کشف شد. در مجموع، شکار غیرمجاز هشت رأس گراز و سه سر تشی در پرونده این افراد ثبت شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به پیگیری‌های قانونی پرونده تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده و دریافت جرایم زیست‌محیطی مربوطه، پرونده متخلفان برای رسیدگی به دادگستری شهرستان پلدختر ارجاع شد و افراد دستگیرشده به بازداشتگاه منتقل شدند.

فرمان‌پور با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز خاطرنشان کرد: حفاظت از حیات وحش و صیانت از تنوع زیستی استان از اولویت‌های محیط زیست لرستان است و مأموران یگان حفاظت با پایش مستمر مناطق و زیستگاه‌های طبیعی، با تخلفات زیست‌محیطی در چارچوب قانون برخورد می‌کنند.

وی از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه‌های حیات وحش یا سایر تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند یا از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش کنند.