به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران ، با اشاره به ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در رفع نیازهای عمومی اظهار کرد: این مجازات‌ها در صورت تناسب با مسائل و اولویت‌های هر منطقه، علاوه بر تحقق اهداف قضایی، می‌توانند به حل مشکلات اجتماعی و ایجاد آثار مثبت و ماندگار در جامعه کمک کنند.

وی افزود: در همین راستا، تاکنون ۱۱۰ آبشخور در مناطق حیات‌وحش خراسان جنوبی با بهره‌گیری از ظرفیت آرای جایگزین حبس احداث شده است که پناهگاه حیات‌وحش نایبندان طبس از جمله مناطق بهره‌مند از این اقدام به شمار می‌رود.

احکام جایگزین حبس در خدمت حفاظت از حیات‌وحش

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مرتبط با شکار غیرمجاز، بیان کرد: در این موارد، از ظرفیت قانونی آرای جایگزین حبس برای احداث آبشخور استفاده شده است تا بخشی از نیازهای آبی حیات‌وحش تأمین شود.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای واقعی مناطق در صدور این آرا گفت: تصمیمات قضایی زمانی می‌توانند آثار گسترده‌تری در جامعه داشته باشند که با شناخت دقیق مسائل منطقه‌ای و متناسب با اولویت‌های هر منطقه اتخاذ شوند.

وی ادامه داد: چنین رویکردی می‌تواند ضمن تحقق اهداف قضایی، زمینه مشارکت مؤثرتر در حل مسائل محیط‌زیستی، تأمین منافع عمومی و صیانت از حقوق عامه را فراهم کند.

نایبندان؛ زیستگاه ارزشمند حیات‌وحش در شرق کشور

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت پناهگاه حیات‌وحش نایبندان طبس اظهار کرد: این منطقه با وسعتی در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش کشور و مناطق مهم حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به شمار می‌رود.

عبداللهی افزود: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، آبشخورهای احداث‌شده در این منطقه حدود ۱۵ هزار هکتار را تحت پوشش قرار می‌دهند؛ موضوعی که در کنار سایر اقدامات حفاظتی، می‌تواند در تأمین منابع آبی موردنیاز گونه‌های جانوری مؤثر باشد.

وی با اشاره به تنوع زیستی این منطقه گفت: وجود بیش از ۶۰ گونه پرنده، ۲۰ گونه پستاندار و ۱۷ گونه خزنده و دوزیست در پناهگاه حیات‌وحش نایبندان، اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و توجه به نیازهای زیستی گونه‌های مختلف را دوچندان می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی خشک و کم‌آبی استان، تأمین منابع آبی حیات‌وحش و نگهداری از زیرساخت‌های موردنیاز در مناطق حفاظت‌شده، از جمله موضوعاتی است که نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول است.

حفاظت از محیط‌زیست در چارچوب صیانت از حقوق عامه

عبداللهی با تأکید بر اهمیت احداث و مرمت آبشخورها در مناطق حیات‌وحش بیان کرد: این اقدامات می‌توانند در تأمین آب موردنیاز گونه‌های جانوری، کمک به حفظ تنوع زیستی و کاهش احتمال تعارض میان حیات‌وحش و سکونتگاه‌های انسانی نقش داشته باشند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت احکام قضایی برای رفع نیازهای محیط‌زیستی، نمونه‌ای از به‌کارگیری ابزارهای قانونی در مسیر صیانت از حقوق عامه است؛ البته اثربخشی این اقدامات به شناسایی دقیق نیازهای هر منطقه، رعایت ضوابط قانونی و تعامل با دستگاه‌های تخصصی بستگی دارد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به رویکرد سند تحول و تعالی قوه قضائیه در زمینه ارتقای کارآمدی نظام قضایی گفت: توجه به آثار اجتماعی تصمیمات قضایی و حرکت به سمت قضاوت مسئله‌محور، امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی فراهم می‌کند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: احداث ۱۱۰ آبشخور در مناطق حیات‌وحش خراسان جنوبی با استفاده از آرای جایگزین حبس، از ظرفیت این ابزار قانونی برای کمک به رفع نیازهای منطقه‌ای حکایت دارد؛ ظرفیتی که در صورت استفاده هدفمند و رعایت الزامات قانونی، می‌تواند در کنار تحقق اهداف قضایی، به حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و صیانت از حقوق عامه نیز کمک کند.