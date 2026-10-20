هدف آموزش قرآن در مدارس نباید به روخوانی محدود شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمدرضا مسیب زاده مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره جایگاه قرآن در آموزش‌وپرورش گفت: دغدغه مهجوریت قرآن در نظام تعلیم و تربیت، موضوع تازه‌ای نیست و طی سال‌های گذشته همواره مورد توجه مسئولان و فعالان قرآنی بوده است، با این حال، امروز فرصت مناسبی برای بازنگری در رویکردها و ایجاد تحولی جدی در این حوزه فراهم شده است.

وی افزود: تلاش‌های ارزشمندی در دوره‌های مختلف مدیریتی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی صورت گرفته است، اما اکنون باید از ظرفیت‌های موجود، حمایت مسئولان و همراهی مجموعه‌های تخصصی برای جبران کاستی‌ها و دستیابی به اهداف بلندمدت آموزش قرآن بهره بگیریم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: امروز توجه به فعالیت‌های قرآنی در سطح وزارتخانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و این فرصت باید به برنامه‌های عملیاتی، اقدامات مؤثر و نتایج ملموس در مدارس منجر شود.

مسیب زاده با اشاره به سند توسعه آموزش عمومی قرآن کریم اظهار کرد: در این سند، ۵۲ اقدام برای تحقق اهداف توسعه آموزش عمومی قرآن پیش‌بینی شده است که اجرای آن‌ها مستلزم مشارکت هماهنگ دستگاه‌های مختلف و تقسیم مسئولیت میان مجموعه‌های مرتبط است.

وی اظهار کرد: از مجموع این اقدامات، ۲۶ اقدام بر عهده آموزش‌وپرورش قرار دارد و سایر دستگاه‌ها و نهادها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، حوزه‌های علمیه، سازمان صداوسیما، سازمان اوقاف و امور خیریه و دانشگاه‌ها و مؤسسات قرآنی بر عهده دارند.

دبیر کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم در کشور تصریح کرد: توسعه آموزش عمومی قرآن صرفاً مسئولیت آموزش‌وپرورش نیست، بلکه تحقق کامل اهداف این سند به مشارکت و همراهی همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد، هر مجموعه باید وظایف خود را به‌صورت دقیق بشناسد و برای اجرای آن‌ها برنامه مشخص داشته باشد.

مسیب زاده با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های آموزش قرآن گفت: در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های آموزشی بر روخوانی، روان‌خوانی، تجوید و مهارت‌های قرائت متمرکز بوده است، این مهارت‌ها ارزشمند و ضروری هستند، اما نباید هدف نهایی آموزش قرآن تلقی شوند.

وی افزود: پرسش اساسی این است که در کنار آموزش مهارت‌های قرائت، تا چه اندازه توانسته‌ایم زمینه فهم، انس، تدبر و تربیت قرآنی دانش‌آموزان را فراهم کنیم؟ هدف نهایی باید پرورش نسلی باشد که علاوه بر توانایی خواندن قرآن، با مفاهیم و آموزه‌های آن ارتباط برقرار کند و بتواند آن‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی کارشناسان و فعالان قرآنی در این نشست گفت: بسیاری از نکات و پیشنهادهای مطرح‌شده، حاصل تجربه‌های ارزشمند افراد متخصص است و باید از این تجربه‌ها برای تدوین برنامه‌های اجرایی و رفع موانع موجود استفاده کنیم.