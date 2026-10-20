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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۸

هدف آموزش قرآن در مدارس نباید به روخوانی محدود شود

هدف آموزش قرآن در مدارس نباید به روخوانی محدود شود

دبیر کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور در جلسه کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن گفت: اجرایی شدن ۵۲ اقدام سند توسعه آموزش عمومی قرآن، نیازمند عزم ملی و همکاری همه دستگاه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمدرضا مسیب زاده مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره جایگاه قرآن در آموزش‌وپرورش گفت: دغدغه مهجوریت قرآن در نظام تعلیم و تربیت، موضوع تازه‌ای نیست و طی سال‌های گذشته همواره مورد توجه مسئولان و فعالان قرآنی بوده است، با این حال، امروز فرصت مناسبی برای بازنگری در رویکردها و ایجاد تحولی جدی در این حوزه فراهم شده است.

وی افزود: تلاش‌های ارزشمندی در دوره‌های مختلف مدیریتی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی صورت گرفته است، اما اکنون باید از ظرفیت‌های موجود، حمایت مسئولان و همراهی مجموعه‌های تخصصی برای جبران کاستی‌ها و دستیابی به اهداف بلندمدت آموزش قرآن بهره بگیریم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: امروز توجه به فعالیت‌های قرآنی در سطح وزارتخانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و این فرصت باید به برنامه‌های عملیاتی، اقدامات مؤثر و نتایج ملموس در مدارس منجر شود.

مسیب زاده با اشاره به سند توسعه آموزش عمومی قرآن کریم اظهار کرد: در این سند، ۵۲ اقدام برای تحقق اهداف توسعه آموزش عمومی قرآن پیش‌بینی شده است که اجرای آن‌ها مستلزم مشارکت هماهنگ دستگاه‌های مختلف و تقسیم مسئولیت میان مجموعه‌های مرتبط است.

وی اظهار کرد: از مجموع این اقدامات، ۲۶ اقدام بر عهده آموزش‌وپرورش قرار دارد و سایر دستگاه‌ها و نهادها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، حوزه‌های علمیه، سازمان صداوسیما، سازمان اوقاف و امور خیریه و دانشگاه‌ها و مؤسسات قرآنی بر عهده دارند.

دبیر کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم در کشور تصریح کرد: توسعه آموزش عمومی قرآن صرفاً مسئولیت آموزش‌وپرورش نیست، بلکه تحقق کامل اهداف این سند به مشارکت و همراهی همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد، هر مجموعه باید وظایف خود را به‌صورت دقیق بشناسد و برای اجرای آن‌ها برنامه مشخص داشته باشد.

مسیب زاده با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های آموزش قرآن گفت: در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های آموزشی بر روخوانی، روان‌خوانی، تجوید و مهارت‌های قرائت متمرکز بوده است، این مهارت‌ها ارزشمند و ضروری هستند، اما نباید هدف نهایی آموزش قرآن تلقی شوند.

وی افزود: پرسش اساسی این است که در کنار آموزش مهارت‌های قرائت، تا چه اندازه توانسته‌ایم زمینه فهم، انس، تدبر و تربیت قرآنی دانش‌آموزان را فراهم کنیم؟ هدف نهایی باید پرورش نسلی باشد که علاوه بر توانایی خواندن قرآن، با مفاهیم و آموزه‌های آن ارتباط برقرار کند و بتواند آن‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی کارشناسان و فعالان قرآنی در این نشست گفت: بسیاری از نکات و پیشنهادهای مطرح‌شده، حاصل تجربه‌های ارزشمند افراد متخصص است و باید از این تجربه‌ها برای تدوین برنامه‌های اجرایی و رفع موانع موجود استفاده کنیم.

کد مطلب 6983497
زهرا ناری

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