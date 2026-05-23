۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

راه‌اندازی کانال «قرآن برای همه» در شاد

دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور از راه‌اندازی کانال «قرآن برای همه» در پیام‌رسان آموزشی «شاد» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، محمدرضا مسیب‌زاده، مشاور وزیر آموزش و پرورش، قائم‌مقام رئیس و دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، از راه‌اندازی کانال «قرآن برای همه» در پیام‌رسان آموزشی «شاد» خبر داد.

مسیب‌زاده با اعلام این خبر گفت:این کانال همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم و با توجه به تأکید علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، به صورت آزمایشی کار خود را آغاز نمود و هم‌اکنون به عنوان یک کانال مرجع در سطح شبکه شاد به کار خود ادامه می‌دهد.

وی افزود:هدف اصلی این کانال، تولید و انتشار محتوای آموزش عمومی قرآن کریم و بهره‌مندی حداکثری اقشار مختلف جامعه از آموزه‌های قرآنی است. تلاش می‌کنیم قرآن را با زبان ساده و امروزی به دل خانه‌ها و زندگی روزمره مردم دوست داشتنی کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران ببریم.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با اشاره به رویکرد مشارکتی این کانال تصریح کرد:یکی از سیاست‌های اصلی ما، انتشار محتوای تولید شده توسط مجموعه‌ها، مؤسسات، معلمان، اساتید، مدرسان فعال در حوزه آموزش عمومی قرآن کریم و همچنین دانش‌آموزان است. معتقدیم بهترین محتواها توسط خود فعالان عزیز تولید می‌شود و ما فقط پل ارتباطی خواهیم بود.

مسیب‌زاده در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای عضویت در این کانال، از تمامی افراد و نهادهای فعال در حوزه آموزش عمومی قرآن خواست تا پیشنهادات و انتقادات و همچنین تولیدات محتوایی خود را برای بررسی و انتشار در این کانال ارسال کنند.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
