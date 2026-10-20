فرماندار دشتی: نگاه فرهنگی باید به متن زندگی مردم وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر٬ رضا مقاتلی صبح سه‌شنبه در نشست با جمعی از بانوان فعال فرهنگی شهرستان دشتی اظهار کرد: وجه اشتراک این نشست‌ها، دغدغه فرهنگ و تلاش برای یافتن راهکارهای عملی برای رفع مسائل و نیازهای فرهنگی جامعه است و تحقق این هدف به همفکری، تعامل و مشارکت همه ظرفیت‌های شهرستان نیاز دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان دشتی افزود: این شهرستان از پیشینه ارزشمند علمی، ادبی و فرهنگی برخوردار است و بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی وجود دارد؛ از این رو باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت هویت فرهنگی، به‌ویژه در میان نسل جوان و دختران، استفاده شود.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه تصریح کرد: اقدامات فرهنگی باید متناسب با شرایط روز و دغدغه‌های خانواده‌ها طراحی شود و در کنار اجرای قوانین، از روش‌های اقناعی، آموزشی و هویت‌بخش نیز بهره گرفته شود؛ چراکه اقدامات صرفاً سلبی به‌تنهایی پاسخگوی همه مسائل فرهنگی نیست.

توانمندی‌ دختران شهرستان

فرماندار دشتی با اشاره به توانمندی‌های دختران شهرستان گفت: باید زمینه معرفی و حمایت از دختران موفق و نخبه فراهم شود تا جوانان با مشاهده الگوهای موفق بومی، توانایی‌های خود را باور کنند و بدانند که با وجود محدودیت‌های اقتصادی نیز می‌توانند به موفقیت‌های علمی و اجتماعی دست یابند.

وی ادامه داد: نگاه دولت چهاردهم تقویت زمینه های شناسایی نخبگان و حمایت از ظرفیت‌های آنان است و در این راستا فراهم کردن زمینه اشتغال و کارآفرینی بانوان، پشتیبانی از آثار و کتاب‌های فرهنگی بانوان و استفاده از ظرفیت تبلیغاتی شهرها و روستاها برای ترویج پیام‌های فرهنگی از جمله موضوعاتی است که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

توسعه فضاهای اختصاصی بانوان

مقاتلی همچنین با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان فرهنگی، بر ضرورت بررسی راهکارهای توسعه فضاهای اختصاصی بانوان و حمایت از برنامه‌های فرهنگی، اردوها و دورهمی‌های هدفمند تأکید کرد و گفت: پیشنهادهای ارائه‌شده باید در نشست‌های تخصصی با مدیران دستگاه‌های مرتبط بررسی و تا حد امکان اجرایی شود.

وی با بیان اینکه مسئولان خود را جدا از دغدغه‌های خانواده‌ها نمی‌دانند، خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان با همراهی فعالان فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مطالبات مطرح‌شده را در دستور کار قرار می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از دختران توانمند شهرستان فراهم شود.