به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح سه شنبه در اجرای طرح امنیت اجتماعی پلیس شاهرود، اظهار کرد: در این طرح برخورد با موتورسیکلت های متخلف در دستور کار قرار گرفت.

وی از توقیف ۱۵ موتورسیکلت فاقد پلاک در شاهرود خبر داد و بیان کرد: با همراهی پلیس راهور به منظور برقراری امنیت اجتماعی این طرح ها ادامه دار است.

فرمانده انتظامی شاهرود از تشکیل پرونده برای متخلفان و معرفی آن ها به مراجع قضایی شهرستان خبر داد و ابراز داشت: رویکرد این طرح ایجاد امنیت اجتماعی برای شهروندان است.

شائینی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم برای ایجاد نظم و انضباط ترافیکی قوانین راهنمایی رانندگی را به دقت رعایت کرده و موارد مشکوک را اطلاع دهند.