۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

دستگیری ۳۸ تبعه خارجی در طرح ضربتی پلیس شاهرود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از اجرای یک طرح ضربتی ۷۲ ساعته در این شهر خبر داد و اعلام کرد: در جریان این عملیات، ۳۸ نفر اتباع بیگانه دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب پنجشنبه طی بازدید محلات شاهرود از اجرای طرح ضربتی پلیس خبر داد و بیان کرد: هدف این طرح شناسایی و جمع آوری اتباع غیر مجاز بودن است.

وی مدت اجرای طرح را ۷۲ ساعت برشمرد و افزود: رویکرد این طرح‌ها ارتقا امنیت روانی و اجتماعی شهروندان است.

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری ۳۸ اتباع بیگانه طی این طرح خبر داد و ابراز داشت: تمامی این افراد فاقد مدارک و اسناد هویتی بودند.

شائینی با تاکید بر اینکه اجرای موفق این طرح‌ها منوط به منع به کارگیری اتباع فاقد هویت است، تصریح کرد: این همکاری شهروندان امنیت پایدار را در شاهرود ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این طرح همچنان ادامه دار خواهد بود، افزود: تمامی افراد فاقد هویت پس از دستگیری از کشور طرد خواهند شد.

