تأمین امنیت جامعه مصداق جهاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی، در آیین تجلیل از شهدای نیروی انتظامی در اردبیل، اظهار کرد: رسالت اصلی نیروی انتظامی تامین امنیت پایدار برای عموم مردم و جامعه است تا این امنیت زمینه رشد و تعالی را فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته مجموعه انتظامی با تهدیدهای مختلف روبرو بوده اما در کنار سایر نیروهای مسلح فراجا توانسته است با صلابت و قدرت از امنیت پایدار مردم دفاع کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: حتی در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه شاهد حضور و نقش آفرینی نیروهای انتظامی در صحنه‌های مختلف به ویژه دفاع از این کشور بودیم و تعداد زیادی از شهدای جنگ اخیر مربوط به خانواده نیروی انتظامی بود که با صلابت تمام در دفاع از این مرز و بوم به درجه رفیع شهادت رسیدند.

آیت الله عاملی افزود: خانواده‌های شهدای فراجا خانواده‌های ارزشمند و بی‌ادعایی هستند که همواره در صحنه‌های مختلف به ویژه دفاع از این انقلاب پای کار بوده و با صلابت تمام حاضر شدند.

وی گفت: شهدای فراجا در تامین امنیت جامعه مصداق جهاد فی سبیل الله هستند و امروز نیز نقش آفرینی آنها رعب و وحشت را بر دل دشمنان انداخته است.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با قدرت و صلابت در برابر تمام دسیسه‌های دشمنان ایستاده و لحظه‌ای از آرمان خود عقب‌نشینی نمی‌کند، چرا که اصل حاکم بر نیروهای مسلح ما اصل قدرت الهی و نصرت بی‌بدیل خداوند متعال است.

آیت الله عاملی ادامه داد: در عرصه دفاع از حق و حقوق ملت مجموعه نیروهای مسلح ما ذره عقب‌نشینی نکردند و همان طوری که مردم ما با تجمعات شبانه در دفاع از این کشور سنگ تمام گذاشتند نیروهای مسلح نیز در تقویت این مبانی لحظه کوتاه نیامدند.

وی افزود: ما قدردان این تلاش و مجاهدت نیروهای مسلح به ویژه فراجا هستیم و قطعاً در ادامه مسیر نیز تلاش و مجاهدت آنها زمینه ساز یک حرکت بی‌بدیل و تاریخی خواهد بود.