اردبیل جزو ۶ استان پرمرز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان که در شهرستان مرزی بیله‌سوار برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص اجرا و تفسیر قوانین مرتبط با توسعه تجارت خارجی مشکلاتی وجود دارد که باید هماهنگی‌های لازم انجام شود.

وی ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و ظرفیت مرزی استان را یادآور شد و افزود: استان اردبیل دارای ۳۸۶ کیلومتر مرز زمینی بوده و جزو ۶ استان پرمرز خاکی کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: وجود ۲ فرودگاه، ۲ گمرک مرزی، منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی، زیرساخت ریلی و زمینه ایجاد خط ریلی از اردبیل به پارس‌آباد و اتصال به جمهوری آذربایجان، از دیگر زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت خارجی در استان است.

خلیلی بیان کرد: در سال گذشته ۲۷۸میلیون دلار صادرات و ۱۹۱میلیون دلار واردات در استان اردبیل انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری نیز ۱۲۵میلیون دلار تولیدات از گمرکات استان صادرات و ۹۵میلیون دلار واردات کالا به میزان ۶۴هزار تن انواع کالاهای اساسی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در سال گذشته رشد ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی استان هدف‌گذاری شده بود که این رشد به ۳۵درصد رسید.

خلیلی اظهار کرد: مسائلی در زمینه ثبت آماری، حذف تشریفات ترخیص کالا و رفع موانع مرتبط با تفویض اختیارات به استان‌ها در این خصوص، ارتقای وضعیت ایکس‌ری و شبانه‌روزی کردن عملیاتی گمرک بیله‌سوار از جمله مواردی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با اشاره به تعاملات صورت‌گرفته در سفرهای مسؤولان استانی به جمهوری آذربایجان برای توسعه تجارت خارجی، افزود: ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین جمهوری آذربایجان و اردبیل، تسهیل فرایندهای گمرکی، اجرای بارانداز لجستیک ریلی پارس‌آباد و تسهیل روابط اقتصادی با کشور همسایه در قالب دیپلماسی اقتصادی، از جمله اقدامات لازم برای توسعه تجارت خارجی استان است.