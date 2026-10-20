به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، مزایده فروش هشت محصول سواری و تجاری سبک بهمن‌موتور از روز سه‌شنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی این مجموعه به نشانی auction.bahman.ir ، در این فرآیند شرکت کنند.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، متقاضیان از روز سه‌شنبه ۲۸ مهر تا روز شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای بازدید از خودروهای عرضه شده و ثبت پیشنهاد قیمت اقدام کنند. بازدید از خودروها در بازه زمانی ۸ تا ۱۳ در محل انبار خودروهای مزایده‌ای بهمن‌موتور واقع در تهران، کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) امکان‌پذیر است.

در این مرحله خودروهای مزدا ۳، اینوی، G9، بستیون T77، ریسپکت، فیدلیتی الیت، دیگنیتی پرایم و کاپرا عرضه‌ می‌شوند. به منظور تسهیل فرآیند و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، کلیه مراحل شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه رسمی به نشانی auction.bahman.ir انجام می‌شود.

در این سامانه متقاضیان می‌توانند از قیمت پایه مطلع شوند و متناسب با آن قیمت پیشنهادی را اعلام و سپرده مدنظر را واریز کنند. همپنین در انتهای فرآیند واریز وجه از سوی برندگان مزایده از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

مشتریان از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۸ مهر تا ساعت ۱۸ روز شنبه ۲ آبان ماه فرصت دارند ثبت قیمت و واریز وجه سپرده کنند. خودروهای عرضه شده با قیمت پایه‌ای پایین‌تر نسبت به بازار به فروش گذاشته می‌شوند تا متقاضیان فرصت خرید با قیمت مناسب را پیدا کند.

