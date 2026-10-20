  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛

زهرا رحیمی به مدال نقره بسنده کرد

زهرا رحیمی به مدال نقره بسنده کرد

زهرا رحیمی نایب‌قهرمان پارالمپیک پاریس با کسب مدال نقره به کار خود در بازی های پارااسیایی پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا رحیمی، پاراتکواندوکار تیم ملی بانوان ایران، که با کسب دو پیروزی به دیدار نهایی وزن ۵۷- کیلوگرم صعود کرده بود، برای کسب مدال طلا به مصاف «یوجی لی» از چین رفت.

این مبارزه با برتری رحیمی آغاز شد و نماینده کشورمان با حفظ برتری خود، راند نخست را ۴ بر صفر به سود خود خاتمه داد. در راند دوم و سوم به ترتیب ۴ بر صفر و ۸ بر صفر باخت و به مدال نقره دست یافت.

رحیمی کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «گواردان» از نپال آغاز کرد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز «رسولوف» از ازبکستان را شکست داد تا به دیدار پایانی صعود کند.

امیرمحمد حقیقت‌شناس، آخرین نماینده ایران در روز دوم مسابقات پاراتکواندو، نیز برای کسب مدال طلا مبارزه خواهد کرد.

تیم ملی پاراتکواندو ایران تاکنون توسط آیلار جامی به یک مدال طلا ، پریماه تورانی، زهرا رحیمی به یک مدال نقره و مریم عبدالله پور، محمدطاها حسن‌پور و سعید صادقیان‌پور چهار مدال برنز دست یافته است. رزا ابراهیمی نیز از کسب مدال بازماند.

کد مطلب 6983751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها