تشکیل بسیج در ۱۴۰۰مدرسه آذربایجان غربی؛ دانش آموز کنشگر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر اسلام پرست عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، از تشکیل بسیج در یک‌ هزار و ۴۰۰ مدرسه استان خبر داد و اظهار کرد: امسال قریب به دو هزار دانش‌آموز به اردوی راهیان نور جنوب اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های بسیج دانش‌آموزی استان اظهار داشت: دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت در عرصه بسیج می‌توانند از پایه سوم ابتدایی با مراجعه به واحدها و حوزه‌های بسیج دانش‌آموزی ثبت‌نام کرده و بر اساس علاقه‌مندی و توانمندی خود در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، اردویی و سایر بخش‌ ها نقش‌آفرینی کنند.

اسلام پرست هدف اصلی این حوزه را جذب، سازماندهی، آموزش و به‌کارگیری دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: تربیت دانش‌آموز، توانمندسازی و ایجاد اعتماد به ‌نفس و روابط اجتماعی از اهداف مهم ماست.

فعالیت یک‌ هزار واحد بسیج دانش‌آموزی در سطح ابتدایی و متوسطه اول

وی با اشاره به دوره‌های آموزشی یک‌هفته‌ای برای دانش‌آموزان گفت: در این دوره‌ها بحث استعداد یابی و استعدادسنجی انجام می‌شود و آموزش مهارت‌های فرماندهی و مدیریت به دانش‌آموزان ارائه می‌شود. در مرحله «یاوران ولایت» نیز دانش‌آموزان کار در مدرسه و شورای واحدها را فرا می‌گیرند و ماموریت‌های بسیج دانش‌آموزی را در سطح مدارس پیش می‌برند.

اسلام پرست از فعالیت یک‌ هزار واحد بسیج دانش‌آموزی در سطح ابتدایی و متوسطه اول خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بسیج دانش‌آموزی در یک‌هزار و ۴۰۰ مدرسه آذربایجان‌غربی تشکیل شده است.

مسئول بسیج دانش‌آموزی آذربایجان غربی در ادامه به طرح‌های تربیتی اشاره کرد و گفت: طرح شهید بهنام محمدی برای متوسطه اول، طرح شهید فهمیده برای متوسطه دوم و طرح شهید عزیزاللهی برای ابتدایی در ۲۱۸ مدرسه استان به‌صورت پایلوت در حال اجراست. در این طرح‌ها هر مدرسه سه مربی دارد و هدف اصلی، تشکیل مثلث مدرسه، خانواده و مسجد است. اغلب مربیان از مساجد محلی هستند و تمرکز ما بر محله‌محوری است.

برگزاری یک‌ هزار و ۴۰۰ یادواره شهدا در طول سال در سطح مدارس

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و الگویی افزود: برای یک‌ هزار و ۴۰۰ واحد، یک‌ هزار و ۴۰۰ یادواره شهدا در طول سال در سطح مدارس در نظر گرفته شده است تا هیچ دانش‌آموزی نباشد که مفهوم فرهنگ ایثار و شهادت به او نرسیده باشد.

اسلام‌پرست از اعزام بیش از ۲۵ هزار دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور شمال‌غرب خبر داد و گفت: امسال قریب به ۴۰ هزار نفر برای این اردوها در دست اقدام هستند. این اردوها یک‌روزه برگزار می‌شود و شامل بازدید از یادمان‌ها، روایتگری، موزه شهدا و بازدید از مظاهر پیشرفت است. همچنین برنامه‌ریزی شده امسال قریب به دو هزار دانش‌آموز به راهیان نور جنوب و خوزستان و شهرستان میناب اعزام شوند که این اردوها پنج‌روزه است.

وی در حوزه فرهنگی از پویش کتابخوانی «خط امین» یاد کرد و اظهار کرد: بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموز آذربایجان‌غربی در این پویش شرکت کردند و استان جزو رتبه‌های برتر کشوری بود. از مجموع ۵۰ هزار شرکت‌کننده استان، بیش از ۴۰ هزار نفر از دانش‌آموزان بسیجی بودند.

اجرای طرح «پوشش همکلاسی مهربان» در آذربایجان غربی‌

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان در حوزه فضای مجازی نیز گفت: پاتوق‌های «صدرا» به جای گروه‌های سایبری تشکیل شده و اخیراً دوره چهارروزه «آبی نسل چهارم» در دانشگاه علوم پزشکی برای توانمندی دانش‌آموزان برگزار شده است. همچنین پایگاه خبری «نبض مدرسه» پس از دو سال انتظار، مجوز وزارت ارشاد را دریافت کرده و آماده رونمایی است.

اسلام‌پرست در حوزه جهادی و محرومیت‌زدایی با اشاره به طرح شهید عجمیان اظهار کرد: با همکاری اداره کل نوسازی و آموزش و پرورش، نزدیک به ۶۴۰ مدرسه در قالب بهسازی و شاداب‌سازی آزادسازی شد. قرارگاه استان امسال در شهرستان سردشت بود و دانش‌آموزان از ارومیه و سایر مناطق به آنجا اعزام شدند و مدارس روستاهای اطراف بازسازی و شاداب‌سازی شد.

وی از طرح «پوشش همکلاسی مهربان» خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۰ هزار بسته پوشاک و لوازم‌ التحریر تهیه شد، اما امسال به دلیل وضعیت معیشتی، قریب به سه تا چهار هزار بسته به‌صورت متمرکز و با همکاری بنیاد علوی، کمیته امداد و آموزش و پرورش توزیع شد تا هیچ دانش‌آموزی بدون لباس و کتاب راهی مدرسه نشود.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان در حوزه علمی به لیگ علمی «نوپا» اشاره کرد و افزود: این لیگ از نظر تعداد شرکت‌کنندگان در کشور بی‌نظیر است. در استان ۵ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز در این لیگ شرکت کردند و ۱۰ تیم از آذربایجان‌غربی به مرحله کشوری راه یافتند که بالاترین تعداد تیم در کل کشور است.

فعالیت ۴۰۰ گروه جهادی دانش‌آموزی در آذربایجان‌غربی

مسئول بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی گفت: بیش از ۴۰۰ گروه جهادی دانش‌آموزی در مناطق مختلف استان تشکیل شده است که در صورت نیاز به صورت داوطلبانه برای خدمت‌رسانی آمادگی دارند.

اسلام‌پرست گفت: مأموریت و وظیفه اصلی نیروی مقاومت بسیج جذب و آموزش عمومی آحاد مردم، سازماندهی و تجهیز و به کارگیری آنها در رده‌های مقاومت است.

وی ادامه داد: نیروی مقاومت بسیج از بدو تاسیس تاکنون با هدف تشکیل جبهه مردمی و دفاع از کشور، انقلاب و دستاوردهای آن از طریق ایجاد پایگاه‌های مقاومت بسیج در مساجد، ادارات، کارخانه ها، مراکز آموزشی و مدارس کشور گام برمی‌دارد، بدون شک بخش قابل توجهی از اعضای بسیج را قشر جوان و نوجوان میهن اسلامی تشکیل می‌دهد که در مدارس حضور دارند، بنابراین بسیج دانش آموزی یکی از ضروری‌ترین تشکل‌های بسیج محسوب می‌شود که باید به تقویت و گسترش آن توجه خاصی شود.

این مسئول گفت: ۲۱۰ هزار نفر دانش‌آموز بسیجی در مدارس مناطق مختلف استان وجود دارد که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر خواهر می‌باشد.

اسلام‌پرست خاطرنشان کرد: ۴۰۰گروه جهادی دانش‌آموزی در استان وجود دارد که در این گروه‌ها بیش از ۴۰۰۰ نفر دانش‌آموز جهادگر عضو هستند، که هر موقع به حضور و مهارت آنها احساس نیاز می‌شود به صورت داوطلبانه و توام با اشتیاق در عرصه حاضر می‌شوند.

وی ادامه داد: از اقدامات شاخص گروه‌های جهادی می‌توان به برگزاری طرح شهید عجمیان، پویش همکلاسی مهربان، برپایی موکب در مناسبت‌های ملی و میهنی و مذهبی، پویش کاشت درخت و ... اشاره کرد. این مسئول گفت: ترکیب «بسیج دانش‌آموزی» در واقع به سازمان‌دهی و بسیج‌کردن دانش‌آموزان برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در چارچوب‌های مختلف اشاره می‌کند که تلاش کرده‌ایم به سهم خود ازاین ظرفیت عظیم استفاده کنیم.

دانش‌آموز تراز انقلاب بدون شک باید کنشـگر و اثرگذار باشد

این مسئول اظهار کرد: ترمیم و تعویض شیشه منازل و مدارس آسیب‌دیده، تهیه مستند از مدارس آسیب‌دیده برای ثبت در تاریخ، صدور بیش از ۱۰۰ بیانیه توسط مجامع علوی و فاطمی، اجرای طرح شهید عجمیان، برگزاری دوره توانمندسازی دانش‌آموزان در عرصه فضای مجازی، تربیت افسران جنگ نرم فقط گوشه‌ای از اقداماتی است که در این مدت انجام داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: شکی نیست جنگ رمضان یکی از مهم‌ترین نبردهای دفاع مقدس بود که با با ایمان، اتحاد و رهبری مدبرانه به پیروزی جمهوری اسلامی انجامید، بنابراین تلاش شد در کلاس‌های درس نشست‌های روشنگری و تبیینی با محوریت جنگ اخیر برگزار شود، بنابراین انتظار وجود دارد دانش‌آموزان از دفاع مقدس اخیر اتحاد و همبستگی ملی، اعتماد به توان‌های داخلی، ضرورت حفاظت از مرزهای میهن را فرا بگیرند و به نقش رهبری مدیرانه و مدبرانه، اهمیت صبر و استقامت در شرایط سخت و دشوار پی ببرند چراکه مقاومت رمز پیروزی است.

این مسئول ادامه داد: دانش‌آموز تراز انقلاب بدون شک باید کنشـگر و اثرگذار باشد عاشق کشور، نظام و مردم بوده و به گونه‌ای تربیت شود که از ایثار جان خود در راه ارزش‌ها و آرمان‌ها نیز دریغ نورزد. چنین دانش آموزی لزوماَ آگاه به مقتضیات زمان و متعهد به نظام و آرمان‌ها، مومن و انقلابی بوده، علم‌آموزی و پژوهشگری را فریضهٔ شرعی و میهنی می‌داند و با جدیت آن را دنبال می‌کند، عدالت‌خواه و مستضعف‌نواز بوده و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفان جهان قدم برمی‌دارد از سوی دیگر استقلال‌طلب و استکبارستیز است و در برابر سلطهٔ استکبار جهانی و تحریم‌ها ایستادگی کرده و به خودکفایی و اقتدار ملی باور دارد.