نتیجه برنامه ریـزی، مدیـریت و تلاش بی وقفه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از ۲۴ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد. تیم ایران در پایان مسابقات با ۹ مدال و اختلاف ۹ امتیازی نسبت به روسیه، قهرمان شد. روسیه با ۱۷۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و آمریکا با ۱۰۴ امتیاز سوم شد. به واقع آزادکاران جوان ایران توانسته‌اند در رقابت با دو قدرت مطرح کشتی جهان، عملکردی برتر داشته باشند. این قهرمانی در شرایطی به دست آمد که نمایندگان ایران در ۹ وزن از ۱۰ وزن مسابقات صاحب مدال شدند. چنین نتیجه‌ای نشان می‌دهد موفقیت تیم تنها به درخشش یک یا دو کشتی‌گیر محدود نبوده و مجموعه تیم توانسته امتیازهای تعیین‌کننده‌ای برای رسیدن به سکوی نخست کسب کند.

اهورا خاطری در وزن ۶۵ کیلوگرم، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم چهار مدال طلای ایران را به دست آوردند. ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید و ابراهیم خواری، علی کرمپور، رضا افشار و محمدمبین عظیمی نیز در اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم چهار مدال برنز کسب کردند. در میان این نتایج، پیروزی‌های نزدیک و رقابت‌های دشوار مراحل پایانی نیز قابل توجه بود. اهورا خاطری پس از پیروزی ۱۵ بر ۱۴ مقابل حریف قزاقستانی و عبور از نماینده ازبکستان، در نیمه‌نهایی کشتی‌گیر روس را شکست داد و در فینال نیز با نتیجه ۷ بر ۶ مقابل نماینده ژاپن به برتری رسید. او یکی از چهار طلایی ایران شد.

مهدی یوسفی نیز پس از عبور از حریفانی از ترکیه، ایرلند و ارمنستان، در نیمه‌نهایی با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل کشتی‌گیر هند به پیروزی رسید و در دیدار پایانی سعید سعیدولوف از روسیه را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد. ابوالفضل رحمانی با پیروزی مقابل حریفانی از جامائیکا، گرجستان و ترکیه به فینال رسید و در دیدار نهایی ارسلان باگایف روس را ۵ بر ۲ مغلوب کرد. ابوالفضل محمدنژاد نیز پس از پیروزی‌های قاطع در مراحل حذفی، در فینال مقابل نماینده گرجستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید. در کنار این چهارکارنامه‌ای فراتر از

مدال‌ها و حواشی

اگرچه اظهار نظرهای دبیر، رئیس فدراسیون کشتی درباره رشته فوتبال و مقایسه انتظاراتش از کشتی با نتایج فوتبال، در روزهای اخیر واکنش‌هایی به همراه داشته اما نتایج تیم‌های ملی و زیرساخت‌های ایجادشده در کشتی بخشی از کارنامه مدیریتی این فدراسیون را تشکیل می‌دهند. دبیر در واکنش به انتقادها از اظهار نظرهایش درباره فوتبال گفته است که برای او نایب‌قهرمانی جهان در کشتی به معنای شکست است، در حالی که قرار گرفتن فوتبال ایران در جمع پنج تیم برتر آسیا یک آرزو است.

این اظهارات بار دیگر اختلاف دیدگاه‌ها درباره نحوه ورود رئیس فدراسیون کشتی به مسائل رشته‌های دیگر را برجسته کرد. با این حال، تنش‌های میان دبیر و برخی مسئولان فوتبال پس از دیدار مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با او در فدراسیون کشتی و برنامه‌ریزی برای دیدار متقابل، وارد مرحله تازه‌ای شد؛ هرچند جزئیات گفت‌وگوهای دو طرف به‌صورت رسمی منتشر نشد.

در سوی دیگر، نتایج ورزشی کشتی ایران در شرایطی رقم خورد که ترکیب اعزامی با همه چهره‌های اصلی کشتی ایران کامل نبود و تمرکز فدراسیون بر مسابقات جهانی نیز از موضوعات مطرح‌شده درباره نحوه انتخاب نفرات بود با این حال افزایش تعداد مدال‌های طلا از سه مدال در دوره پیشین به ۶ مدال در این دوره، دستاوردی قابل توجه بود. دبیر پیشتر با تاکید بر اهمیت بیشتر رقابت‌های جهانی نسبت به بازی‌های آسیایی، گفته بود نمی‌توان تمام توان و سرمایه کشتی را صرف یک رویداد قاره‌ای کرد. این رویکرد، در کنار نتایج موفق ناگویا، بحثی درباره توازن میان کسب مدال در بازی‌های آسیایی و آماده‌سازی برای رقابت‌های جهانی ایجاد کرده است بحثی که پاسخ نهایی آن را باید در نتایج مسابقات مهم پیش رو و روند عملکرد کشتی‌گیران جست‌وجو کرد.

در مجموع، قهرمانی تیم آزاد زیر ۲۳ سال ایران در آمریکا و موفقیت تیم فرنگی امید در همان رقابت‌های جهانی، در کنار نتایج ناگویا، نشان می‌دهد کشتی ایران در رده‌های مختلف ظرفیت بالایی برای مدال‌آوری دارد. این نتایج را می‌توان نقطه قوت کارنامه ورزشی فدراسیون دانست. مدال طلا، مدال نقره ابراهیم الهی و چهار برنز دیگر نیز به امتیازآوری تیم ایران کمک کرد تا قهرمانی با عملکردی قابل توجه در مجموع اوزان به دست آید.

آزمونی برای آینده کشتی

اهمیت این قهرمانی فقط به تعداد مدال‌ها و جایگاه نخست تیمی محدود نمی‌شود. رده زیر ۲۳ سال یکی از مراحل مهم انتقال کشتی‌گیران از رقابت‌های پایه به سطح بزرگسالان است دوره‌ای که ورزشکاران مستعد باید تجربه حضور در مسابقات بین‌المللی را به دست آورند و برای رقابت با بهترین‌های جهان در رده بزرگسالان آماده شوند. از این منظر، قهرمانی ایران می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده از ظرفیت نسل آینده کشتی کشور باشد. حضور چندین کشتی‌گیر در جمع مدال‌آوران و کسب طلا در چهار وزن مختلف، نشان می‌دهد ظرفیت رقابت در سطح بالا تنها به یک وزن یا یک چهره خاص محدود نیست.

حفظ این ظرفیت، البته به تداوم آماده‌سازی، حضور در رقابت‌های معتبر و فراهم بودن مسیر پیشرفت ورزشکاران پس از رده امیدها وابسته است. در این میان، فدراسیون کشتی مسئولیت مهمی در سازمان‌دهی اردوها، انتخاب کادرهای فنی، پشتیبانی از تیم‌ها و ایجاد مسیر انتقال استعدادها به رده بزرگسالان دارد. نتایج کشتی ایران در رقابت‌های بین‌المللی اخیر نیز بر جایگاه این رشته در مدال‌آوری ورزش کشور تاکید دارد. در مسابقات ناگویا هم تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در مجموع ۶ مدال طلا و یک برنز به دست آوردند آن هم در شرایطی که برخی چهره‌های مطرح کشتی ایران، از جمله سعید اسماعیلی، هادی ساروی، رحمان عموزاد و علیرضا مهمدی، در این رقابت‌ها حضور نداشتند.

رفتن یا نرفتن؟

در همان مسابقات، تصمیم علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، برای نرفتن به ناگویا و ماندن در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت. این تصمیم، بحثی درباره مدیریت فدراسیون‌ها مطرح می‌کند اینکه آیا حضور رئیس فدراسیون در همه اعزام‌های خارجی ضرورت دارد یا در برخی شرایط، تمرکز بر امور اجرایی و پشتیبانی از تیم‌ها در داخل کشور می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد؟ نتایج به ‌دست ‌آمده در ناگویا و قهرمانی اخیر تیم امید در آمریکا، در مجموع تصویری مثبت از عملکرد ورزشی کشتی ایران ارائه می‌کنند. کشتی آزاد امید ایران در لاس‌وگاس نشان داد که نسل جوان این رشته توان رقابت با قدرت‌های مطرح جهان را دارد. چهار مدال طلا، یک نقره و چهار برنز، در کنار کسب ۱۸۰ امتیاز و قرار گرفتن بالاتر از روسیه، نتیجه‌ای است که اهمیت سرمایه‌گذاری روی رده‌های پایه را برجسته می‌کند.

اکنون مسئله اصلی، حفظ این روند و تبدیل موفقیت امروز به پشتوانه‌ای برای تیم بزرگسالان است. فدراسیون کشتی با تداوم برنامه‌های استعدادیابی، فراهم کردن فرصت حضور در رقابت‌های معتبر و حمایت هدفمند از قهرمانان جوان زمینه تکرار این موفقیت‌ها را فراهم خواهد کرد چرا که مدال‌ها حاصل تلاش مستقیم کشتی‌گیران و کادر فنی هستند اما استمرار قهرمانی در سطح جهانی به کیفیت برنامه‌ریزی و پشتیبانی مدیریتی نیز وابسته است. قهرمانی امیدهای ایران در آمریکا، در نهایت هم یک موفقیت ورزشی و هم فرصتی برای سنجش مسیر آینده کشتی کشور است مسیری که ارزش واقعی آن نه فقط در تعداد مدال‌های امروز، بلکه در توانایی ساختن قهرمانان فردا مشخص خواهد شد.

سندی برای سلطه کشتی‌ ایران در آوردگاه های جهانی

تالار مسابقات جهانی لاس‌وگاس نظاره‌گر صحنه‌ای تاریخی و پرغرور برای ورزش و ملت بزرگ ایران بود جایی که پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران بالاتر از پرچم‌های روسیه و ایالات متحده آمریکا بر فراز اسکوربورد مرکزی سالن به نمایش درآمد تا سندی زنده و ماندگار از سلطه مطلق کشتی‌گیران شایسته کشورمان بر آوردگاه جهانی باشد. این تصویر باشکوه، فقط یک عکس نیست بلکه روایتی از سال‌ها تلاش، غیرت ایرانی و اقتدار جوانانی است که توانستند قدرت‌های سنتی کشتی دنیا را پشت سر بگذارند و سرود عزت و پیروزی ایران‌زمین را در خاک حریف به گوش جهانیان برسانند.