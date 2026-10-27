تشکیل تیم رصد و پایش پدافند غیرعامل در استان ایلام

سید محمد علی کاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل از چهارم تا یازدهم آبان‌ماه با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اداره کل در یک سال گذشته، تشکیل تیم رصد و پایش تهدیدات با حضور مجرب‌ترین کارشناسان استان بوده تا تهدیدات به‌موقع شناسایی و هشدارهای لازم به دستگاه‌های مربوطه داده شود.

وی با تاکید بر صیانت از سرمایه‌های ملی افزود: نیروی انسانی و جمعیت، باارزش‌ترین سرمایه هر کشور محسوب می‌شوند و در اولویت کار پدافند غیرعامل قرار دارند تا در برابر هرگونه مخاطره محافظت شوند.

این مسئول با اشاره به نظارت مستمر بر اجرای مصوبات تصریح کرد: استاندار به عنوان رئیس شورای پدافند غیرعامل استان و فرمانداران در شهرستان‌ها، بر روند اجرای اقدامات نظارت کامل دارند تا تداوم کارکردها و خدمات‌رسانی به جامعه هدف در شرایط بحرانی تضمین شود.

کاکی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل در برابر هر آنچه که زیرساخت‌ها، دارایی‌ها و سرمایه‌های مردم را با مخاطره مواجه کند، اقدامات آنی و فوری خود را پیش از وقوع حادثه انجام می‌دهد تا خسارات به حداقل برسد.

وی در پایان با اشاره به ماهیت تهدیدات دشمنان گفت: دشمنان نظام از جنگ ترکیبی و هیبریدی شامل تهدیدات اقتصادی، سایبری، شیمیایی و بیوتروریستی استفاده می‌کنند و ما با تکیه بر فرامین رهبری، آمادگی کامل برای خنثی‌سازی این تهدیدات و صیانت از مردم را داریم.