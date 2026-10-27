تشکیل پرونده برای ۸ واحد صنفی متخلف در دهلران

محمد رضا آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان اجرای طرح نظارت بر واحدهای نانوایی با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی در شهرستان دهلران تخلف این نانوایی ها محرز شده است

وی افزود: در این طرح نظارتی، علاوه بر تشکیل پرونده برای ۸ واحد نانوایی، یک واحد صنفی پلمب و برای ۳ واحد دیگر نیز اخطار کتبی صادر شد است.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دهلران، در این خصوص نسبت به سایر اصناف از جمله گران‌فروشان، کم‌فروشان، قطعه‌فروشان خودرو و واحدهایی که قوانین بهداشتی و الصاق قیمت را رعایت نمی‌کنند، هشدار داد.

وی تاکید کرد: متخلفان در صورت عدم رعایت نرخ‌های مصوب و استفاده از مواد نامرغوب، با پلمب واحد صنفی از یک تا ۳۰ روزه و جریمه‌های سنگین تا ده برابر مابه‌التفاوت مواجه خواهند شد.