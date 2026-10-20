به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی ایرانسل، در آستانه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ و فرارسیدن بیستمین سالروز فعالیت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، بسته‌های ویژه‌ ۲۰ سالگی ایرانسل، در دسترس مشترکان قرار گرفت. این جشنواره که شامل یک بسته ترکیبی ویژه و کمپین بازگشت وجه است، به رسم قدردانی، به مشترکان ایرانسل ارائه می‌شود.

بسته بیستو بستیم!

در جشنواره بیست‌سالگی ایرانسل، بسته ترکیبی ویژه و مقرون‌به‌صرفه‌ای در نظر گرفته شده است. مشترکان ایرانسل می‌توانند از ۲۹ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۳، بسته ترکیبی ۲۰ روزه شامل ۲۰ گیگابایت اینترنت، ۲۰ ساعت مکالمه ایرانسلی و ۲۰ هزار پیامک ایرانسلی را با قیمت تخفیفی ۱۲۰ هزار تومان، خریداری کنند. این بسته، از زمان فعال‌سازی تا ۲۰ روز اعتبار دارد و به دفعات قابل‌خریداری است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این بسته را از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۵* یا با مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

۲۰ سالگی، ۲۰درصد خوشحالی بیشتر!

علاوه بر این بسته ترکیبی ویژه، ایرانسل به مناسبت این رویداد، کمپین ویژه‌ای را برای سرویس «جیب‌جت» در نظر گرفته است. بر این اساس، از ۲۳ تا ۲۹ مهرماه، تمامی مشترکان تلفن همراه ایرانسل با خرید هر بسته مکالمه، اینترنت، شارژ و بسته‌های ترکیبی، ۲۰ درصد از مبلغ پرداختی را به صورت بازگشت وجه، دریافت می‌کنند.

مشترکان برای استفاده از این امکان، لازم است پیش از خرید بسته یا شارژ، کد دستوری #۲۰*۴۴۴۴* را شماره‌گیری کنند. مبلغ ۲۰ درصدی بازگشت وجه، تا پایان روز ۶ آبان ماه اعتبار دارد.