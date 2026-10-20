به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، ظهر سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران، از ثبت تصاویر ارزشمند حیات‌وحش در مناطق تحت مدیریت دماوند خبر داد و بر ضرورت مشارکت علاقه‌مندان طبیعت در مستندسازی گونه‌های جانوری تأکید کرد.

میرزاکریمی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی محیط‌بانان در زیستگاه‌های طبیعی دماوند اظهار داشت: محیط‌بانان علاوه بر انجام مأموریت‌های حفاظتی و مقابله با شکار و صید غیرمجاز و سایر تخلفات زیست‌محیطی، فرصت مناسبی برای مشاهده و ثبت تصاویر حیات‌وحش فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه تجهیزات تصویربرداری مناسب در حفاظت از گونه‌های جانوری نقش مؤثری دارند، افزود: دوربین‌های مجهز به قابلیت بزرگ‌نمایی بالا، علاوه بر ثبت تصاویر حیات‌وحش، در پایش مناطق، مستندسازی تخلفات زیست‌محیطی و شناسایی و پیگیری موارد شکار غیرمجاز نیز کاربرد دارند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با اشاره به برنامه‌های این اداره برای عکاسی، فیلم‌برداری و مستندسازی حیات‌وحش، از علاقه‌مندان و داوطلبان این حوزه دعوت کرد برای همکاری با محیط‌بانان و مشارکت در سرشماری پاییزی حیات‌وحش امسال اعلام آمادگی کنند.

میرزاکریمی در همین زمینه اعلام کرد علاقه‌مندان می‌توانند در ساعات اداری از طریق شماره تلفن ۷۶۳۴۳۷۳۸ با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند تماس بگیرند و برای هماهنگی حضور در این برنامه اقدام کنند.