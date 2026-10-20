پرداخت وام ودیعه مسکن به بیش از ۲۵۰ مددجوی لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مرادی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توافق کمیته امداد امام خمینی (ره) و بانک صادرات، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به بیش از ۲۵۰ مددجوی لرستانی با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان در اولویت کاری این بانک قرار گرفت.

وی گفت: بر اساس توافق انجام‌شده، بیش از ۲۵۰ مددجوی زیرپوشش کمیته امداد لرستان در انتظار دریافت تسهیلات ودیعه مسکن هستند که اعتبار مورد نیاز برای این پرونده‌ها بیش از ۴۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، با اشاره به شرایط اقتصادی، تورم و افزایش هزینه‌های اجاره مسکن اظهار داشت: خانواده‌های تحت حمایت این نهاد با مشکلات مضاعفی در تأمین هزینه‌های مسکن روبه‌رو هستند و رسیدگی به این مشکلات باید با سرعت بیشتری انجام شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری بانک صادرات در پیگیری و تسهیل پرداخت تسهیلات، ابراز امیدواری کرد با پرداخت وام‌های پیش‌بینی‌شده، بخش عمده‌ای از مشکلات خانواده‌های مددجوی استان در زمینه تأمین ودیعه مسکن برطرف شود.