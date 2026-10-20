به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز سه شنبه در آیین افتتاح هم‌زمان یک‌هزار و ۵۰۰ پروژه ورزشی درون و برون‌مدرسه‌ای کشور که به‌صورت وبیناری برگزار شد، با اشاره به افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه عیسی عزیزی در خرم‌آباد اظهار داشت: ترویج فرهنگ تحرک و نشاط در محیط‌های آموزشی از اولویت‌های آموزش‌وپرورش است و توسعه فضاهای ورزشی نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و پویایی دانش‌آموزان دارد.

افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان لرستان

وی با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس استان افزود: سرانه فضای ورزشی آموزش‌وپرورش لرستان طی چهار سال گذشته از حدود ۳۹ به ۶۰ سانتی‌متر مربع به ازای هر دانش‌آموز افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه، دستیابی به سرانه یک مترمربع فضای ورزشی برای هر دانش‌آموز است، تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف باید با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای طرح‌های زیرساختی، فاصله موجود را تا پایان برنامه کاهش دهیم.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار گرفت

سهرابی با تأکید بر اینکه توسعه ورزش دانش‌آموزی تنها به افزایش تعداد فضاهای ورزشی محدود نمی‌شود، گفت: رویکرد امسال آموزش‌وپرورش استان، کیفیت‌محوری است؛ چراکه بخشی از پروژه‌های گذشته نیمه‌تمام مانده‌اند و برخی فضاهای ورزشی نیز به تعمیرات اساسی نیاز دارند.

وی افزود: بر همین اساس، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و بهسازی و ارتقای کیفیت فضاهای ورزشی موجود در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گرفته است تا دانش‌آموزان بتوانند در محیط‌هایی ایمن‌تر و متناسب با نیازهای ورزشی خود فعالیت کنند.

اجرای طرح‌های ورزشی در مدارس و سالن‌های آموزشی

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تشریح برنامه‌های عمرانی حوزه ورزش دانش‌آموزی استان اظهار داشت: در مجموع، اجرای ۱۸ زمین چمن مصنوعی کوچک، دو زمین چمن مصنوعی بزرگ با مساحت تقریبی ۶ هزار مترمربع برای هر زمین و پنج سالن ورزشی با سقف بلند در برنامه‌های اجرایی استان قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی از این سالن‌های ورزشی به بهره‌برداری رسیده و پیش‌بینی می‌شود چهار سالن دیگر نیز تا بهمن‌ماه آماده بهره‌برداری شوند.

سهرابی همچنین از اجرای طرح‌های تکمیلی شامل سه پروژه کف‌پوش روباز، یک کلاس درس و تعدادی پروژه تعمیراتی خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف بهبود زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی و فراهم‌کردن محیطی ایمن‌تر، بانشاط‌تر و استانداردتر برای فعالیت دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

ورزش دانش‌آموزی در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین

وی با اشاره به جایگاه ورزش در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای ورزشی در راستای ساحت زیستی و بدنی این سند، زمینه‌ساز ارتقای سلامت، نشاط و پویایی دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان تأکید کرد: تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و ورزشی، تکمیل طرح‌های باقی‌مانده و ارتقای کیفیت فضاهای موجود، از محورهای اصلی برنامه‌های استان برای بهبود شرایط ورزش دانش‌آموزی و نزدیک‌شدن به سرانه هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه خواهد بود.