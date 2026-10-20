دستگیری ۲ سارق حرفه ای سیم و کابل برق در اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق توسط راکبان یک دستگاه موتورسیکلت در یکی از محلات شهرستان اندیمشک، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای سارقان را شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضائی هر ۲ سارق را در عملیات‌های غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه متهمان پس از مواجه با ادله و مستندات پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کردند، گفت: موتورسیکلت بکار رفته در سرقت توسط سارقان توقیف و روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی اندیمشک با قدردانی از همکاری مردم، از شهروندان خواست نسبت به تردد افراد ناشناس در محلات و خیابانها حساس بوده و هرگونه مورد مشکوک به ویژه در ساعات پایانی شب را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.