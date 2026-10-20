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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

دستگیری ۲ سارق حرفه ای سیم و کابل برق در اندیمشک

دستگیری ۲ سارق حرفه ای سیم و کابل برق در اندیمشک

اهواز ـ فرمانده انتظامی اندیمشک از دستگیری دو سارق حرفه ای سیم و کابل برق توسط ماموران کلانتری ۱۲ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق توسط راکبان یک دستگاه موتورسیکلت در یکی از محلات شهرستان اندیمشک، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای سارقان را شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضائی هر ۲ سارق را در عملیات‌های غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه متهمان پس از مواجه با ادله و مستندات پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کردند، گفت: موتورسیکلت بکار رفته در سرقت توسط سارقان توقیف و روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی اندیمشک با قدردانی از همکاری مردم، از شهروندان خواست نسبت به تردد افراد ناشناس در محلات و خیابانها حساس بوده و هرگونه مورد مشکوک به ویژه در ساعات پایانی شب را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6983994

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