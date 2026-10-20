بیش از ۱۸ تن روغن و شکر احتکاری در قم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، از کشف محموله‌ای بزرگ از اقلام غذایی در یکی از انبارهای قم خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم اظهار داشت: مأموران یگان امداد شهرستان قم هنگام گشت‌زنی، جابه‌جایی مشکوک محموله‌های شکر و روغن به سمت یک انبار را مشاهده کردند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران انبار مورد نظر را بازرسی کردند و در جریان این عملیات، ۳۱۱ حلب روغن مایع و ۳۱۰ حلب روغن جامد به وزن مجموع ۱۰ تن کشف و توقیف شد.

اقلام بدون ثبت رسمی نگهداری می‌شد

نصیری خاطرنشان کرد: در این انبار همچنین ۱۶۸ کیسه ۵۰ کیلوگرمی شکر، به وزن ۸ تن و ۴۰۰ کیلوگرم، به دست آمد و مالک انبار اعلام کرد که اقلام کشف‌شده در سامانه رسمی ثبت نشده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه را بر اساس برآورد کارشناسان، ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ثبت‌نشدن این اقلام در سامانه رسمی، مؤید وقوع تخلف احتکار است.