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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

اجرای ۳۰ هزار طرح آب‌رسانی در حوزه کشاورزی و آشامیدنی

اجرای ۳۰ هزار طرح آب‌رسانی در حوزه کشاورزی و آشامیدنی

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از اجرای ۳۰ هزار و ۸۰۲ طرح آب‌رسانی در ۴ رسته آب‌رسانی حوزه کشاورزی با اختصاص ۱۷ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال تسهیلات و یک رسته آب شرب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اجرایی فرمان امام، سید امیرحسین مدنی با اشاره به اجرای طرح‌های آب‌رسانی در زمینه آب شرب بهداشتی در مناطق روستایی و کم برخوردار کشور با هدف کاهش تنش‌های آبی و مدیریت پایدار منابع گفت: ۸،۲۶۲ طرح آب‌رسانی با اعتباری بالغ بر ۶،۳۵۴ میلیارد ریال شامل ۶۲۰ کیلومتر لوله‌گذاری و احداث ۵۲۰ مخزن آب از ابتدای تشکیل این بنیاد تاکنون به سرانجام رسیده که باعث بهره‌مندی ۶۲۰ هزار نفر از نعمت آب شرب بهداشتی شده است.

وی افزود: بر اساس جدول عملکرد آب‌رسانی در حوزه کشاورزی، در مجموع تعداد ۲۲ هزار و ۵۴۰ طرح در چهار رسته «سامانه آبیاری تحت فشار»، «کانال‌کشی»، «لایروبی قنوات» و «نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی» اجرا شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام گفت: مجموع تسهیلات پرداخت‌شده برای اجرای این طرح‌ها ۱۷ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال بوده و عملکرد این رسته‌ها متناسب با واحد سنجش، در مجموع ۲ هزار و ۹۶۵ واحد گزارش شده است.

مدنی در تشریح عملکرد رسته سامانه آبیاری تحت فشار اظهار کرد: در رسته سامانه آبیاری تحت فشار که واحد سنجش آن «کیلومتر لوله‌گذاری» است، تعداد ۱۰ هزار و ۷۷۷ طرح با پرداخت ۸ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال تسهیلات اجرا شده و عملکرد ثبت‌ شده در این دوره ۱،۶۹۵ کیلومتر لوله‌گذاری بوده است.

وی در خصوص اقدامات انجام‌شده در رسته کانال‌کشی بیان کرد: در رسته کانال‌کشی با واحد سنجش «کیلومتر کانال‌کشی»، تعداد ۵ هزار و ۹۰۳ طرح با پرداخت ۴ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال تسهیلات اجرا شده و عملکرد این بخش ۸۶۲ کیلومتر کانال‌کشی بوده است.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به عملکرد رسته لایروبی قنوات گفت: در رسته لایروبی قنوات که واحد سنجش آن «کیلومتر لایروبی» است، در بازه زمانی مورد اشاره تعداد ۴۷۸ طرح با پرداخت ۲۸۸ میلیارد ریال تسهیلات اجرا شده و عملکرد این رسته ۷۸ کیلومتر بوده است.

مدنی درباره رسته نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی نیز کشاورزی عنوان کرد: در رسته نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی با واحد سنجش «هکتار تسطیح»، تعداد ۵ هزار و ۴۸۲ طرح با پرداخت ۳ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال تسهیلات اجرا شده و عملکرد ثبت‌شده ۳۲۵ هکتار بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، بررسی عملکرد دوره مذکور در اجرای طرح‌های آب‌رسانی در حوزه کشاورزی نشان می‌دهد که از نظر تعداد طرح‌های اجراشده و میزان تسهیلات پرداختی، سامانه‌های آبیاری تحت فشار بیشترین سهم را در میان چهار رسته داشته‌اند و پس از آن به‌ترتیب نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، کانال‌کشی و لایروبی قنوات قرار دارند.

کد مطلب 6984076
زهرا ناری

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