پیشگامی مردم خراسان جنوبی در کمک به بازسازی عتبات

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر امروز سه شنبه در دیدار با رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور اظهار داشت: مردم خراسان جنوبی همواره در مباحث مربوط به عتبات در کشور پیشگام بوده‌اند؛ با وجود این که بیشتر مردم استان از وضعیت درآمدی چندان خوبی برخوردار نیستند، اما تاکنون بیشترین کمک‌ها را در این زمینه داشته‌اند.

وی با اشاره به خدمات‌رسانی ۳۶۰ موکب خراسان جنوبی، از نایبند (دورترین نقطه استان) تا مشهد در مراسم تشییع شهید، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۲ هزار امدادگر هلال احمر و ۱۸۰ پزشک و کادر درمانی از خراسان جنوبی نیز برای ارائه خدمات به مردم، در مسیر تشییع رهبر شهید در مشهد مستقر شده بودند.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: در شرایط بسیار گرم کاظمین طی مراسم پیاده‌روی اربعین، ۱۷ نفر از بانوان خراسان جنوبی مشغول پخت نان برای زائران بودند.

هاشمی افزود: در شرایط فعلی نیز بیش از ۲۳۰ شب است که در مرکز استان و در دو محل، اجتماعات شبانه موکب‌ها مستقر شده‌اند و به گروه‌های مختلف مردم خدمات ارائه می‌دهند.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، بیش از ۲۳۰ شب است که در مرکز استان و در دو محل، اجتماعات شبانه موکب‌ها مستقر شده‌اند و به گروه‌های مختلف مردم خدمات ارائه می‌دهند.

هاشمی با بیان این که ستاد بازسازی عتبات و بنیاد زائر خراسان جنوبی دارای تیم قوی‌ای است، افزود: ما آماده هرگونه همکاری در این خصوص از سوی مسئولین اجتماعی معادن هستیم؛ می‌توان با تنظیم تفاهم‌نامه با معادن، پیش‌بینی کرد که درصدی از درآمد آن‌ها به این موضوع اختصاص یابد.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی مردم منطقه افزود: از مردم ولایت‌مدار، همیشه در صحنه، نجیب و باوفای خراسان جنوبی، جز این نباید انتظار داشت، آن‌ها حتی برای کارهای انجام نشده نیز از ما تشکر می‌کنند