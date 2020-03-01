ماموریت جدید خراسان جنوبی در کاظمین/احداث صحن امام محمد باقر (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی علی رغم محدودیت‌ها توجه و محبت بی مثالی به ائمه دارند.

وی بیان کرد: بر اساس سیاست گذاری اخیر ستاد عتبات عالیات باید به ازای هر نفر سه هزار تومان کمک در راستای بازسازی اعتاب مقدسه جمع آوری شود این در حالی است که میزان سرانه کمک‌ها از چند سال گذشته در خراسان جنوبی پنج هزار و ۵۰۰ تا شش هزار تومان است.

جوینده از فعالیت ۱۳ هزار بافنده خانم در ۲۰۰ کارگاه قالی بافی ویژه عتبات عالیه خبر داد و افزود: هر آنچه که در بازسازی اعتاب مقدسه برای بازسازی درخواست می‌کنند، در خراسان جنوبی تهیه می‌شود.

جوینده با بیان اینکه خراسان جنوبی در اعزام نیروهای کار متخصص جلودار کشور است، افزود: در حال حاضر نیروهای خراسان جنوبی در تمام اعتاب مقدسه در حال فعالیت هستند.

ارسال ۲ هزار بلوکه به مناطق سیل زده خوزستان

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی اظهار کرد: طی سال ۹۸ در مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی ۱۵ هزار پرس غذا توسط موکب‌های خراسان جنوبی طبخ و بین افراد شرکت کننده توسط توزیع شد.

جوینده با اشاره به اقدامات انجام شده در سیل خوزستان بیان کرد: دو موکب در یکی از مناطق محروم سیل زده مستقر شد و به مدت ۱۲ روز به پخت و توزیع غذای گرم پرداختند.

وی با بیان اینکه در هر وعده پنج هزار پرس غذا توسط موکب ها پخت می‌شد، افزود: تاکنون ۷۰۰ میلیون تومان کمک غیر نقدی مردم استان شامل هزار کیسه آرد، ۵۰ تن سیمان، برنج و حبوبات به این منطقه سیل زده ارسال شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی ادامه داد: دو هزار بلوکه سیمانی مورد درخواست منطقه بوده که آماده شده و به زودی ارسال خواهد شد.

مأموریت جدید خراسان جنوبی در کاظمین

وی ساخت صحن حضرت امام محمد باقر (ص) در کاظمین را مأموریت جدید خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: پنج استان معین این صحن انتخاب شده اند که یکی از آن‌ها خراسان جنوبی است.

جوینده با بیان اینکه دبیری این پنج استان به خراسان جنوبی واگذار شده است، گفت: تاکنون برای این مأموریت جلساتی با سادات حسنی برگزار و محوریت کار به آن‌ها سپرده شده است.

وی اظهار کرد: در برآورد اولیه هزینه ساخت این صحن قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و باید طی سه تا چهار سال انجام شود.

جوینده با بیان اینکه در گام نخست ۴۳۰ میلیون تومان برای اجرای پروژه ارسال کرده ایم، افزود: در زمینه بازسازی عتبات عالیات ده‌ها طرح توسط استان دنبال می‌شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی بیان کرد: بانوان در شهرستان بشرویه در مزارع پنبه بشرویه کارگری می‌کنند و مزد آن را برای پروژه‌های عتبات عالیات می‌دهند.